Chloe Grace Moretz: ¿Qué ocurrió con la actriz después de la cinta The Equalizer?

Desde que Chloe Grace Moretz hizo su debut cinematográfico en The Amityville Horror en 2005, se ha establecido como una joven actriz trabajadora y ambiciosa. Después de ese papel, Moretz apareció en programas de televisión de alto perfil como Desperate Housewives y 30 Rock, mientras consiguió papeles más destacados en películas como Kick-Ass, Hugo y Let Me In. Uno de los momentos cinematográficos más importantes de Moretz se produjo cuando apareció en The Equalizer de 2014 como la prostituta adolescente Alina, junto a Bob McCall de Denzel Washington.

El maltrato de Alina a manos de su proxeneta inicia la gira internacional de venganza de McCall. Si bien Moretz aparece solo brevemente, su interpretación de una aspirante a cantante atrapada en un mundo de violencia proporciona un marco significativo para la acción incesante de la película. Cuando la película tomó por sorpresa a los críticos y se convirtió en una de las películas más importantes de Denzel Washington de todos los tiempos, ayudó a presentar Moretz a una gran audiencia nueva.

Moretz se ha mantenido ocupada desde 2014, apareciendo en múltiples películas, a menudo en papeles protagónicos, casi todos los años siguientes. Esto es lo que Chloe Grace Moretz ha estado haciendo desde The Equalizer.

Las películas que protagonizó Chloe Grace Moretz tras aparecer en The Equalizer

Chloe recibió más papeles maduros después de The Equalizer/Foto: Spanish

Una vez que Chloe Grace Moretz demostró su rango en The Equalizer, comenzó a recibir papeles centrales en películas que a menudo exhibían un tono más maduro que su trabajo antes de 2014. Si bien Moretz solo apareció en una película en 2015, llamada The Dark Places, en 2016, apareció en tres películas en las que era la protagonista o uno de los personajes principales de un conjunto.

En 2016, Moretz protagonizó Brain on Fire como Susannah Cahalan, una escritora de The New York Post que sufre de una enfermedad cerebral difícil de diagnosticar. Moretz también protagonizó la adaptación de la serie de ciencia ficción para jóvenes adultos The 5th Wave. Si bien The 5th Wave fracasó y Brain on Fire no logró impresionar a los críticos, las películas demostraron que Moretz se sentía cómoda tomando las riendas de sus películas.

Los críticos y el público fueron más amables con la otra gran película de Moretz en 2016, Neighbors 2: Sorority Rising. En esa película, Moretz interpreta a Shelby, una joven en la universidad que intenta abrir un nuevo capítulo de hermandad junto a la casa que el personaje de Seth Rogen, Mac, está tratando de vender. Si bien Neighbors 2 no logró los resultados de taquilla que logró el original, muchos lo consideraron una secuela sólida mejorada por la participación de Moretz.

Chloe Grace Moretz se tomó un descanso desde 2016

La joven actriz se tomó un descanso durante un tiempo después de tener una exitosa carrera/Foto: Fotogramas

Si bien Chloe Grace Moretz tuvo mucho impulso con sus papeles protagónicos en 2016, decidió reevaluar sus compromisos hacia fin de año. La actriz sintió que el exigente programa de producir varias películas al año, ahora a menudo en un papel principal, le había hecho perder el enfoque y la pasión por la actuación, dejándola preocupada por los retornos de taquilla. Como Moretz le dijo a The Hollywood Reporter: "Así que desconecté todas mis películas porque quiero reevaluar quién soy y encontrarme nuevamente dentro de mis roles".

Aunque se desconoce el número exacto de papeles de los que Moretz se alejó, su elección al menos le costó un papel protagónico en la adaptación de live action de La Sirenita, que se anunció a fines de 2015. Como resultado, la única película de 2017 que Moretz apareció en Criminals de noviembre, un drama criminal mal recibido. La otra película de Moretz de 2017, I Love You, Daddy, no recibió un amplio lanzamiento a raíz de las acusaciones de conducta sexual inapropiada presentadas contra el escritor y director de la película, Louis CK.

La actriz Chloe Grace Moretz regresa al cine en una cinta animada

Chloe vuelve al cine en una cinta animada/Foto: Pinterest

Después de dar un paso atrás en 2017, Chloe Grace Moretz regresó a una lista de papeles protagónicos y participó en varias funciones animadas. En 2018, la actriz apareció en tres películas, todas en un papel principal. Estos incluyen la misteriosa película de terror y fantasía Suspiria con Tilda Swinton, el thriller psicológico Greta de Neil Jordan y el drama para adolescentes The Miseducation of Cameron Post. Si bien cada una de estas películas fue un asunto de relativamente bajo presupuesto, todas recibieron mejores recepciones críticas que muchos de los proyectos de Moretz antes de la reevaluación de su carrera.

Moretz también ha aparecido en múltiples proyectos animados, tanto como actriz de doblaje como personaje de cámara. En el 2019, prestó su voz a Wednesday Addams en The Addams Family y Snow White in Red Shoes and the Seven Dwarfs, una reinvención surcoreana del famoso cuento de hadas. Más recientemente, Moretz protagonizó Tom & Jerry de 2021 como Kayla, una organizadora de bodas que comete el error de enfrentar a Tom contra Jerry.

Si bien la apertura de la película se vio afectada por los efectos continuos de la pandemia del coronavirus en la industria cinematográfica, la película también se estrenó en HBO Max el mismo día que llegó a los cines, lo que le dio una audiencia más amplia. ¿Cuál es tu película favorita de Chloe Grace Moretz? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.