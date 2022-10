Chloë Grace Moretz sufrió por un meme que se burló de su dismorfia corporal

La actriz se sinceró en una reciente y exclusiva entrevista a Hunger Magazine.

Chloë Grace Moretz abrió su corazón y en entrevista exclusiva para Hunger Magazine reveló que sufrió mucho por culpa de un meme que salió en un episodio de la serie animada ‘Padre de Familia’ donde se burlaban de su dismorfia corporal y que se hizo viral en redes sociales.

La actriz se sintió vulnerable ante la avalancha de memes que se burlaban de su cuerpo, los cuales catalogó como horribles: “Hubo un meme que realmente me afectó, de mí entrando en un hotel con una caja de pizza en la mano. Y esta foto fue convertida en un personaje de 'Padre de Familia' con las piernas largas y el torso corto, fue uno de los memes más virales en ese momento”.

Esta fotografía desató crueles burlas en su contra y hasta hicieron un meme sobre ella que se hizo viral en redes sociales.

La protagonista de ‘Kick-Ass’ mencionó que fue ignorada por sus amigos cuando intentaba hablar del tema y asegura que hoy en día sigue causándole mucho daño el ver dicho meme.

“Todo el mundo se burlaba de mi cuerpo y lo mencioné con alguien y me dijeron: 'Oh, cállate la mierda, es gracioso'. Y solo recuerdo sentarme allí y pensar, mi cuerpo está siendo utilizado como una broma y es algo que no puedo cambiar sobre quién soy.. Hasta el día de hoy, cuando veo ese meme, es algo muy difícil de superar para mí”, dijo Chloë Grace Moretz.

La dismorfia corporal la hizo una reclusa

La actriz abordó el tema de su dismorfia corporal en Hunger Magazine.

Las burlas en redes sociales provocaron que la actriz desarrollara dismorfia corporal, un trastorno mental que se caracteriza por la preocupación obsesiva por un defecto percibido en las características físicas: “Después de eso, estaba un poco triste… Tomó una capa de algo que solía disfrutar, que era vestirme e ir a una alfombra y tomar una foto, y me hizo sentir súper cohibida”.

Ante dicha situación, ella optó por alejarse de todo mundo y admite haberse beneficiado por la cuarentena de la pandemia del COVID-19: “Básicamente me convertí en un recluso, fue genial porque me alejé de los fotógrafos y pude ser yo misma, y tener tantas experiencias que la gente no fotografiaba, pero al mismo tiempo me ponía muy ansiosa cuando me fotografiaban, mi ritmo cardíaco aumentaría y yo hiperventilaría”.

¿Qué edad tiene Grace Chloe Moretz?

Hoy en día, la actriz goza de gran popularidad en Hollywood.

Chloë Grace Moretz nació el 10 de febrero de 1997, por lo que ahora tiene 25 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la actriz y modelo estadounidense inició su carrera artística en el 2004 y hoy en día es una de las celebridades más destacadas de la industria cinematográfica de Hollywood.

