Maraziel es una de las integrantes más divertidas del elenco Me Caigo de Risa, la española más mexicana del mundo de la comedia, cuenta con un arsenal de chistes efectivos y de doble sentido que incluso Thalia ha retomado en su tic toc. Por ello, te compartimos algunos de los chistes de Mariazel en Me Caigo de Risa.

Si te los aprendes, te harán quedar como un especialista en el arte de provocar risas hasta al invitado más amargado de la reunión estás listo para triunfar.

Uno de los programas de televisión más exitosos que hay en el país es Me Caigo de Risa, y es que este show reúne a los mejores comediantes para crear sketches que conquisten a sus fans.

¿Cuánto cobra Mariazel en Me Caigo de Risa?

Mariazel comparte sus fotos en redes sociales

Aunque no se sabe con precisión cuánto cobra Mariazel, la chica de 1.65 de estatura en Me Caigo de Risa, se estima que podría superar los 13 mil pesos al mes que es el promedio que gana conductor en Televisa no muy conocido.

Fue el periodista de espectáculos Alex Kaffie quien reveló que a la modelo Sara Corrales le pagaron lo doble que a Maribel y a Eduardo Santamarina le pegaron el triple, lo que nos confirma que los sueldos en Me Caigo de Risa, y seguramente en otros programas de Televisa, varían dependiendo de la popularidad y el renombre que tengan las figuras que aparecen a cuadro.

¿Quién es el esposo de Mariazel de Me Caigo de Risa?

El esposo de Mariazel de Me Caigo de Risa es el actor Adrián Rubio, quien es originario de la ciudad de México y además de que también es productor y director y ha aparecido en gran cantidad de telenovelas y obras de teatro.

El esposo de la conductora Mariazel quien sufrió un accidente de adolescente ha participado en numerosos proyectos como las telenovelas 'Súbete a mi moto' (2002), 'Los Sánchez' (2005), 'Amor en Custodia' y 'Top Models' (2005).

Uno de sus papeles más conocidos fue en que interpreta en la serie de Telemundo 'El Chema' que habla sobre el narcotráfico en México.

¿Qué edad tiene Mariazel?

Mariazel luce a sus 40 años su espectacular belleza

Mariazel Olle Casals es una conductora, actriz y modelo españolade 40 años de edad. Inició su carrera como actriz en uno de los canales de Tv Azteca, participando en distintas producciones. Posteriormente inició su participación en el Programa Está Cañón con Yordi Rosado, en el cual lleva más de 10 años.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, en 1987 llega a México, procedente de su natal Barcelona, estudia danza y actuación siendo una niña, formó parte de diversas obras de teatro infantiles.

Ahora conoces más sobre los chistes de Mariazel en Me Caigo de Risa y como ha transcurrido su carrera en la televisión.

