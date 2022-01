Chisquis Rivera quiere ser mamá ¿Qué está haciendo para conseguirlo? Foto: infobae.com

La cantante Chiquis Rivera se siente completa y feliz con la relación que actualmente tiene, y por ello, confesó que quiere convertirse en mamá, pero ¿qué hace para lograrlo?, ¡aquí te lo decimos!

En La Verdad Noticias te revelamos que esta famosa es hija de Jenni Rivera, quien era mejor conocida como “La Diva de la Banda” y que murió el 9 de diciembre de 2012 a los 43 años de edad.

Anteriormente te contamos cuando Chiquis presumió su diminuta cintura; sin embargo, ahora te diremos qué trata de hacer para concebir a un hijo.

Chiquis Rivera hará todo por ser mamá

Fue por medio de su podcast “Chiquis And Chill” que se puede escuchar en iHeart que la famosa cantante reveló que ya dejó de usar métodos anticonceptivos, pues, desea ser madre de un hijo de Emilio, su actual pareja.

Además, señaló que hará lo necesario para conseguirlo, pues, incluso pensó en un tratamiento de reproducción asistida o si es posible en gestación natural.

Sin duda, su Emilio le ha hecho olvidar por completo a su ex pareja Lorenzo Méndez y ahora, no tiene miedo de formar una familia, ¡enhorabuena!

Por otro lado, no se puede dejar de mencionar que esta cantante no solo se dedica a la música, también hace poco mostró el detrás de cámaras de una grabación de sus productos para cuidado de la piel, cuya marca es BE FLAWLESS SKIN BY CHIQUIS, ¿ya la has probado?

¿Cuántos años tiene Chiquis?

Tiene 36 años de edad, pues nació el 26 de junio de 1985 en Los Ángeles, California.

