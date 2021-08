Karla Panini se ha convertido en una de las mujeres más odiadas de México, y ha mantenido este título por varios años, pues se le considera como la protagonista de la traición más grande en la historia del mundo de los espectáculos en México, donde el chisme de Karla Panini sigue dando de qué hablar.

La fallecida Karla Luna fue víctima de esta traición, no sólo por parte de quien se hacía llamar su mejor amiga, sino también de su ex pareja Américo Garza, quien junto con Panini le hicieron la vida imposible a la comediante a pesar de que padecía cáncer, suceso que hizo más grande el odio hacia Karla.

En La Verdad Noticias te hemos informado de todo lo que ha acontecido en cuanto a la situación de Karla Panini y Karla Luna, desde su traición hasta la presunta separación de Panini de Américo Garza, y ahora te recordaremos este suceso que ya se ha vuelto nacional.

¿Qué hizo Karla Panini?

Karla Panini traicionó a su mejor amiga

Para resumir el hecho, pues es algo que todo México ya conoce, Karla Panini traicionó a su mejor amiga Karla Luna, pues tuvo una aventura con el esposo de esta, además de que conspiraba con él para que Garza tratara mal a su amiga a pesar de que padecía cáncer, cuya infidelidad continuó hasta la muerte de la comediante.

Tras su fallecimiento, Karla Panini y Américo Garza iniciaron su relación oficialmente, y aunque el ex esposo tuvo tanta culpa como la conductora, ella fue la única que se ganó el odio de todo México, no sólo de los fans, sino de otras celebridades como Consuelo Duval, quien ha dicho que no soporta a Karla Panini.

Chisme de Karla Panini y Karla Luna

Algunos consideran la traición de Panini como la más grande de la historia

El chisme de Karla Panini y Karla Luna comenzó en el año 2012, cuando Luna fue diagnosticada con cáncer de matriz tras dar a luz a su cuarto bebé, siendo apoyada emocional y económicamente por su mejor amiga Karla Panini, aunque desde este entonces la traición ya había nacido.

Dos años después se reveló que habían pruebas de la traición de Karla Panini y Américo Garza pues se veían íntimamente y Panini incitaba a Américo a tratar mal a Karla Luna, sin importarle que tuviera cáncer, y fue cuando se supo toda la historia, donde miles de fans apoyaron a la lavandera morena y comenzaron a odiar a Panini.

¿Qué pasó con Karla Panini y Américo?

Esta es la pareja más odiada de México

En el año 2016, Karla Panini y Américo Garza contrajeron matrimonio, lo que sólo desató una furia incontrolable que selló el destino de la ex lavandera como la mujer más odiada de México tras el fallecimiento de Karla Luna tan sólo un año después, pues lamentablemente perdió la batalla contra el cáncer.

A pesar de que han pasado casi cuatro años de este suceso, el chisme de Karla Panini y Karla Luna continúa, después de que se sospechó que ella y Américo Garza se habían separado por rumores de que su traicionero esposo le fue infiel con Fabiola Martínez, pero aparentemente su relación continúa, y por ende el desprecio hacia ambos también.

