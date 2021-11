Chisme No Like revela tuit que acusa a Octavio Ocaña de presunto secuestro

Durante la transmisión del programa Chisme No Like, los periódistas de espectáculos mostraron una serie de tuits en donde un usuario llamado @ihavewatiwant1 acusa al actor Octavio Ocaña de secuestro exprés sin embargo hasta el momento no hay pruebas de que esta denuncia sea verdad.

"Levanté mi denuncia como corresponde cuando esto paso a pesar de sus amenazas, lamentablemente desapareció de Izcalli. Señores se llevó a mi hijo en su auto con otros dos delincuentes lo pasearon y golpearon despues de tres horas lo dejaron en la calle", se lee en la publicación de Twitter.

Acusan a Benito de secuestro exprés

La conductora Elisa Beristain, dio a conocer que posiblemente hay gente detrás de estas publicaciones en redes sociales que únicamente quieren manchar el nombre del famoso actor.

"Lamentablemente están tratando de ensuciar a Octavio "n"", dijo.

Chisme No Like habla sobre el actor

Mientras no exista una denuncia formal, las acusaciones sólo permanecen como rumores de redes sociales que no cuentan con sustento sin embargo en el programa de espectáculos lo mostraron para hablar de la gente que quiere manchar su nombre con fuertes acusaciones.

Por otra parte, el padre del actor rechazó las versiones de la Fiscalía y ha dicho en entrevistas que es una completa mentira que su hijo estuviera borracho o drogado y que las personas que iban con él son hombres de su entera confianza. Recalcó que Octavio no tiene enemigos ni era un hombre que se metiera en problemas.

¿Qué le pasó a Octavio Ocaña?

¿Qué le pasó a Octavio?

La versión oficial de la cuál se ha dudado, indica que policías municipales le marcaron el alto a Octavio Ocaña pero este no quiso detenerse y tras una larga persecusión, sacó un arma de la guantera y al impactarse en la carretera se disparó el arma. Según las versiones, los policías aseguran que ellos no dispararon y reportaron que el actor iba armado, además de que presuntamente el joven actor llevaba dos días ingiriendo bebidas alcohólicas.

