Chisme No Like amenaza con exponer los oscuros secretos de Juan de Dios Pantoja

Todo parece indicar que una nueva rivalidad se desata en redes sociales.

Juan de Dios Pantoja se encuentra inmerso en una nueva polémica que podría causarle serios problemas. Todo comenzó cuando Elisa Beristain y Javier Ceriani comentaron en una pasada transmisión del programa Chisme No Like que Kimberly Loaiza se había portado grosera con ‘El Coyote’ durante el concierto del 13 • 13 World Tour 2022 en Mazatlán.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, “La lindura mayor” le sacó el dedo de en medio al cantante mazatleco, lo cual indignó a los conductores, quienes arremetieron en su contra asegurando que le debía respeto.

El influencer se molestó por los comentarios que Javier Ceriani y Elisa Beristain hicieron sobre su esposa.

Tal situación no fue del agrado del influencer, quien a través de sus historias de Instagram decidió mandarle un fuerte mensaje a ambos conductores. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que los insultó tachándolos de “pend*jos” y “pseudo-periodistas”.

Javier Ceriani amenaza a JD Pantoja

Chisme No Like responde a los insultos de Juan de Dios Pantoja y amenaza con exponer sus más oscuros secretos ���� pic.twitter.com/Bz6gYT5iET — Luis Cisneros (@Hi_Soy_Cisneros) December 16, 2022

Dichos insultos no pasaron desapercibidos para los titulares de Chisme No Like, quienes recurrieron a sus redes sociales para mandarle un fuerte mensaje al esposo de “La lindura mayor”, a quien amenazaron con exponer todos los escándalos que ha mantenido ocultos y que al hacerlo dañarían su imagen artística.

“Te vamos a sacar toda la caqu*ta, porque tienes mucha caqu*ta de tu pasado… Te voy a mostrar todo lo que hay en Google de ti, de tu mujer y de toda tu familia. Estos intentos de periodistas te van a mostrar cuales son tus récords de mierd*”, declaró Javier Ceriani.

¿Quién es Juan de Dios Pantoja?

Pese a las críticas y polémicas, el esposo de Kimberly Loaiza goza de gran popularidad en Internet.

Juan de Dios Pantoja, también conocido como JD Pantoja, es un creador de contenido, influencer y estrella de YouTube que ha logrado gozar de gran popularidad en las redes sociales gracias a su matrimonio con Kimberly Loaiza. Al igual que su esposa, él ha incursionado en la música y busca convertirse en un gran exponente del género urbano.

