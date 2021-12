¿Chiquis abusó del botox? Luce deformado rostro y le llueven duras críticas

Chiquis Rivera se convirtió en blanco de duras críticas tras compartir una serie de videos en sus historias de Instagram en las que presume su rostro sin maquillaje. Sin embargo, el detalle que llama la atención es que sus pómulos y sus labios lucían bastante hinchados, lo cual despertó rumores de una nueva cirugía estética o abuso de botox.

En las grabaciones, la hija de la fallecida Jenni Rivera contó que tuvo un pequeño inconveniente que tuvo con sus uñas postizas al momento de bañarse, pues estas le rasguñaron en una parte “donde no pega el sol”. Incluso bromeó con lo sucedido al llamarlas “las uñas pica-colas”.

La cantante se dejó ver con un nuevo rostro, el cual dejó impactado a más de uno.

Pese a que todo parece indicar que la intérprete de ‘Con La Misma Bala’ se había operado y abusado del botox, en un momento del video es posible observar que se trataba en realidad de un filtro en Instagram, lo cual causó gran alivio entre sus fanáticos, quienes pensaban que se había arruinado su rostro con tal de cumplir su capricho de belleza.

Lanzan duras críticas en su contra

Algunos cibernautas creyeron que la hija de

El nuevo aspecto físico de la cantante, quien recientemente fue tachada de "vulgar" por realizar polémico baile en look playero, no pasó desapercibido para los cibernautas, quienes al parecer no se dieron cuenta que se trataba de un filtro y a través de Instagram lanzaron duras críticas en su contra.

“Se le paso la cucharada de botox… Que demande al o la que le hizo la maldad”, “Que manía de desfigurarse el rostro con tanta pend*** que se inyectan”, “Ella es muy bonita pero sus labios le quedaron mal” y “Wow, ahora que se hizo esta chica en la cara, pobre” son algunos de las críticas que recibió en dicha plataforma.

¿Cuál es la edad de Chiquis Rivera?

La cantante ha logrado sobresalir por su propia cuenta.

Chiquis Rivera nació el 26 de junio de 1985 en Long Beach, California y ahora tiene 36 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ella es principalmente conocida por ser la hija de Jenni Rivera pero comenzó su carrera artística en el 2014 al publicar el sencillo ‘Paloma Blanca’.

