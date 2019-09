Chiquis Rivera ya no usa su anillo de matrimonio ¿se va a divorciar?

Desde el inicio de su enlace nupcial, la pareja conformada entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez ha sido bastante controversial, pues los dos tienes personalidades bastante fuertes, que con cualquier acción de su parte, provocan que se arme todo un tema de conversación en torno a ello.

Tan solo el día de su boda, el evento fue tan relevante para los medios de comunicación, que a pesar de no haber sido invitados se enteraron de donde se celebraría el matrimonio, y sin pensarlo dos veces acudieron al lugar equipados con cámaras y micrófonos para realizar entrevistas a quien se le cruzara por el camino.

Como usted recordara, hubo un polémico momento que quedo registrado en video, cuando un guardia de seguridad privado, mismo que fue contratado para mantener alejados del evento a quienes no tuvieran que estar presente, de un momento a otra tenia derribado a un reportero, al cual agredió violentamente, pues hasta un escupitajo le tiro.

Sin embargo, algo que ha llamado mucho la atención en los últimos días, es que se ha visto a Chiquis Rivera sin utilizar su anillo de casada, lo que ha levantado diferentes sospechas sobre si tendrá problemas con su ahora esposo.

En el reality show 'The Riveras', Chiquis Rivera comentó:

“A Lorenzo le duele que no lo use, pero no es porque no quiera (...) Con o sin anillo seguiré siendo la mujer que tengo que ser, pero se quiere sentir orgulloso y que sepan que estoy comprometida".

Posteriormente, la hija mayor de 'La Diva de la Banda' explicó que no acostumbra usar anillos y el color verde no es su favorito, pero sería capaz de usarlo para que él ya no le reclame.

Asimismo, Chiquis Rivera aseguró que una amiga le recomendó que use el anillo con una cadena, como si fuera un collar, lo cual consideró que es una opción viable.

