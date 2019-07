Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez visitan la corte ¿Se divorciarán?

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez son los famosos de los que más se ha hablado durante los últimos meses, pues recientemente consumaron su amor con una impresionante boda, la cual para no perder la costumbre de los Rivera, concluyó en un escandalo.

Todo parece ser miel sobre hojuelas en la nueva faceta de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez pues aunque su polémica relación les causó múltiples contratiempos, han sabido sacar adelante su relación.

Muchos detractores pensaban que ese matrimonio estaba destinado a fracasar y su deseo podría cumplirse después de que la pareja fue captada en el aeropuerto donde ambos carecían de felicidad en sus rostros y aparentemente se dirigían a la corte.

¿Qué pasó con Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez?

La escandalosa pareja fue captada en las inmediaciones del aeropuerto por lo que se pensó que finalmente se tomarían unas vacaciones para disfrutar de su luna de miel, pero esto no podría estar mas alejado de la realidad, pues sus rostros reflejaban otra cosa.

Con una actitud seria e incluso antipática la pareja se embarco en un viaje con destino a El paso, Texas, donde tendrían que presentarse ante la corte de ese lugar para arreglar un viejo asunto relacionado con su ahora esposo Lorenzo Méndez.

Todo parece indicar que la razón por la cual Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se presentaron ante la corte es para resolver el conflicto que se genero entre la cantante y la ex pareja de su esposo Claudia Galván.

La demandó por difamación

Por si no lo sabias, hace unos meses Chiquis Rivera y Claudia Galván se enfrascaron en una pelea después de que esta ultima agredió a la hija de la diva de la banda llamándola gorda, además de ofenderla de otras maneras.

“La que es gorda es gorda”, “Tú #¢@& aunque estés gorda, flaca… si no lo tienes, no lo tienes. La Chiquis no lo tiene” fueron algunos de los insultos que Chiquis Rivera recibió por parte de la ex de su esposo, por lo que no toleró las ofensas y la demandó.

Por el momento no se sabe en que concluirá el asunto, pero de lo que si estamos seguros es que este problema podría ocasionar un grave daño al nuevo matrimonio de Chiquis Rivera.

