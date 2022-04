Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez no han logrado divorciarse

El divorcio entre Chiquis y Lorenzo Méndez no se pudo concretar

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez no han podido divorciarse, desde septiembre del 2020 cuando inició el proceso y anunciaron su ruptura amorosa, ésto es porque el cantante no ha entregado la documentación solicitada y a causa de la pandemia.

Este viernes 22 de abril, la ex pareja terminaría legalmente su matrimonio, sin embargo según el programa “Despierta América” ésto no fue posible, debido a que el equipo legal de Lorenzo Méndez no se presentó.

Recordemos que con anterioridad en La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Chiquis Rivera hace fuertes revelaciones sobre Lorenzo Méndez, confesando las adicciones que el cantante enfrentaba.

Divorcio entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez

El cantante fue multado por no presentar la documentación solicitada en el proceso de divorcio

Según se reveló, el juez asignado al caso informó que divorcio tendrá que seguir con el proceso administrativo de la corte, debido a que el equipo legal del cantante no se presentó.

De igual forma la abogada de la cantante Chiquis Rivera solicitó que se sancionará a Lorenzo, por no presentar los documentos correspondientes en tiempo y no presentarse a la audiencia, de esta forma tendrá que pagar 3 mil dólares.

Trascendió en medios de comunicación estadounidenses que el proceso de divorcio podría tardar de 6 a 8 semanas más, para que los trámites se complementen.

¿Por qué se separaron Chiquis y Lorenzo?

Los cantantes han dado fuertes declaraciones sobre su ruptura

Chiquis Rivera confesó en su libro autobiográfico “Invencible”, que la separación con Lorenzo Méndez se debió a las adicciones, violencia y mentiras de parte del cantante.

Por su parte, el cantante Lorenzo Méndez negó las declaraciones de Chiquis, afirmando que nunca la había violentado y afirmó que a pesar de las acusaciones la perdonaba.

Cabe resaltar que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez estuvieron en el mismo lugar el jueves 22 de abril, pues ambos asistieron a los AMAs.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.