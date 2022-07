Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez están legalmente divorciados

Según información filtrada, se supo que ya se ofició y legalizó la separación de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez. Se supo que este proceso legal se demoró muchos meses porque su ahora ex esposo no respondía las solicitudes de la corte y tampoco hacía la entrega de los documentos financieros necesarios.

Una feliz noticia, porque el proceso de divorcio duró más tiempo que el tiempo que Chiquis estuvo casada. Pero todo se pudo concretar gracias a la abogada de la cantante de nombre Nina H. Gohari que optó por la vía legal conocida como “no-fault” o sin culpabilidad legal.

Se sabe que la demanda se realizó desde octubre de 2020 y no fue hasta junio de este año en que ocurrió el divorcio. También se tenía conocimiento de que Lorenzo Méndez había firmado el acuerdo de bienes separados pero como un proceso prenupcial y como no tuvieron hijos tampoco es necesaria una manutención. Conoce más de los dos cantantes en La Verdad Noticias.

¿Cuánto tiempo estuvo casada Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez?

Chiquis Rivera y Lorenzo por fin se divoricián legalmente.

Se supo que el matrimonio entre los cantantes Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se formalizó con su boda el 29 de junio de 2019, pero después de año y casi tres meses anunciaron que se separaban. Exactamente el 17 de septiembre de 2020.

La ceremonia se realizó con mucha discreción y no ofrecieron contenido a ningún medio de espectáculos. Después, se vió al ex vocalista de la Original Banda El Limón ya no portaba su anillo de bodas y después ambos declararon que se separaban. Sin embargo, aclararon que nunca hubo infidelidad por ninguna de las dos partes.

¿Quién es el novio de Chiquis Rivera?

Chiquis Rivera y su nueva pareja Emilio Sánchez.

A pesar de que su primer matrimonio ha concluido, la famosa cantante Chiquis Rivera, que actualmente acaba de celebrar su cumpleaños número 37, no ha cerrado su corazón al amor y lo encontró con su actual pareja, Emilio Sánchez.

Es un fotógrafo en espectáculos y ya eran pareja desde antes que la cantante firmará su divorcio. También, se ha revelado que Emilio era amigo cercano de la familia, incluso de su ex esposo Lorenzo Méndez.

