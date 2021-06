Chiquis Rivera tiene que cumplir estas exigencias de Lorenzo Méndez para divorciarse

Lorenzo Méndez aclaró que estableció unas cláusulas que Chiquis Rivera debe de cumplir para que se firme el divorcio. Dichas exigencias serían para proteger la intimidad del cantante y no por dinero como se ha especulado.

La ex pareja de Chiquis aseguró que no ha firmado los papeles del divorcio pues aún se están terminando de escribir algunas cláusulas las cuales habría puesto como condiciones para finalmente poner fin a la relación de forma legal.

“Hay ciertas cláusulas que sí quiero poner porque quiero respetar mi privacidad, más que nada, y quiero protegerme de esa manera de nuestro amor que fue y será, que se proteja”, declaró Lorenzo para el programa Suelta la sopa.

Se han hecho múltiples especulaciones respecto al proceso de divorcio de Chiquis y Lorenzo, principalmente rumores sugerían que Méndez estaba buscando algún tipo de beneficio económico, pero él desmintió esto, asegurando que en realidad estableció las cláusulas para proteger su intimidad.

“No quiero que se malinterprete en cuestión de que se quiere hacer dinero por medio de esas cosas. Yo creo que si el amor fue real, hay que protegerse con ciertas cláusulas”, agregó el cantante.

Además aseguró que él está al día con el trámite de divorcio y que ha cumplido con todo lo estipulado.

¿Cuáles son las exigencias de Lorenzo Méndez?

La pareja duró un año casada

Tras los rumores al fin se revelaron cuales son esas exigencias que el ex vocalista de La Arrolladora Banda El Limón le pidió a Rivera, y al parecer no son tan complicadas como se pensaba, pues en las cláusulas él estipula que Chiquis no podrán usar su nombre.

“Él está interponiendo unas cláusulas donde Chiquis no podría utilizar el nombre de Lorenzo si ella decidiera hacer realities, telenovela, series o incluso escribir un libro”, declaró la periodista Tanya Charry del programa El Gordo y la Flaca.

¿Por qué se separaron Chiquis Rivera y Lorenzo?

La cantante deberá cumplir con las cláusulas de Lorenzo

Lorenzo Méndez confesó todo sobre su ruptura con Chiquis era algo inevitable, pues asegura que ambos tenían planes diferentes para su futuro.

“Empezaron las diferencias de qué es un esposo, qué papel lleva el esposo (…), Fueron muchas cosas, yo creo que inseguridades, falta de respeto, metidas, indiferencias. Mi vida no estaba cuadrando con los planes de ella”, reveló el cantante en una entrevista para El Gordo y La Flaca.

Ahora tras apenas un año de relación Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se están separando y la cantante tendría que aceptar las cláusulas de Méndez para que finalmente se pueda concretar el trámite de divorcio.

