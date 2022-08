Chiquis Rivera sufre por qué no se pudo reconciliar con Jenni Rivera

Los problemas entre Chiquis Rivera y su mamá Jenni Rivera, la "Diva de la Banda", nunca se resolvieron cuando falleció. Lo que fue una noticia muy impactante para todo el país y sobre todo los admiradores de la cantante.

Asimismo, fue muy doloroso para toda la familia. Aunque en medio del dolor no se podían olvidar los diversos conflictos que tuvieron entre sí. Uno de los problemas más fuertes que salieron a la luz fue la disputa entre madre e hija. El motivo no estuvo del todo claro, pero los rumores indicaron que Chiquis estuvo con el ex esposo de Jenni.

Este fue el motivo por el que la Diva de la Banda decidió alejar a su hija de su vida. ¿Pero fue verdad este rumor? Chiquis Rivera confirmó a Adela Micha que nunca pasó lo que dijeron, sin embargo, su relación con su mamá se dañó para siempre.

Jenni Rivera nunca le creyó a su hija

Chiquis Rivera cuenta lo qué pasó con su mamá.

La famosa Chiquis Rivera contó que cuando comenzó el rumor, la "Diva de la Banda" le escribió que cómo pudo estar con su ex esposo. La joven intentó acercarse a su mamá para explicarle que todo era mentira pero no se lo permitió:

“Fui a la casa, ella ya había cambiado todo el código para entrar a la casa, las llaves, cambió su nombre, cambió el e-mail, me bloqueó de las redes sociales, ¡fue algo tan raro!" dijo la joven.

A pesar de todo, la joven Rivera entendió que su mamá estaba en un turbulento punto de su trayectoria artística y la perdona. Sin embargo, aún lamenta que no pudieron arreglarlo ya que Jenni tuvo el lamentable accidente aéreo. Por ello ha tenido que llevar largos procesos de terapia y luego por sus hermanos pudo superar la muerte de su mamá.

Te puede interesar: Tunden a Chiquis Rivera por vender una crema contra la celulitis

¿Cuál es la edad de Chiquis Rivera?

Chiquis Rivera tiene 37 años.

La joven cantante Chiquis Rivera ya tiene 37 años y conserva una increíble figura como ha demostrado. Mientras tanto, Jenni Rivera tenía 43 años al momento de fallecer.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: