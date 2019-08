Chiquis Rivera: su hermano RENUNCIA A LOS HOMBRES, tras ruptura amorosa (FOTOS)

El hermano menor de la cantante Chiquis Rivera, Johnny López, quien también es el hijo menor de la diva de la banda, Jenni Rivera, ha hecho grandes contundentes confesiones que han creado polémica los recientes días.

Fue mediante Instagram que el joven de 18 años respondió sin tapujos una serie de preguntas y respuestas en donde dejó sorprendidos a muchos de sus seguidores por las contundentes respuestas que dio.

El hermano de Chiquis Rivera compartió durante esta interacción con sus seguidores, todo lo referente a sus gustos musicales, color favorito, su vida sentimental y preferencia sexual.

Lo que más ha impactado a sus seguidores es lo que comentó Johnny López, acerca de su ruptura con su novio Joaquín, quien salía a su lado en algunas fotografías de su Instagram y del que se hablará también en “The Riveras”.

Hay que recordar que fue en el primer capítulo del reality show de “The Riveras”, que el hermano de Chiquis Rivera confirmó el fin de su relación y dejó entrever que podría dejar de tener relaciones con jóvenes de su mismo sexo.

No era para menos que esta respuesta haya generado totalmente las dudas entre sus miles de seguidores, pues hasta algunos se han atrevido a afirmar que el joven pueda ser homofóbico.

El comentario en cuestión dice: “Hace como un año y medio salí del closet y empecé mi primera relación seria con mi ex Joaquín. No funcionó. No creo vuelva a tener una relación con un hombre”.

Pero eso no para ahí, pues Chiquis Rivera, lo cuestionó y le preguntó si ya no saldría con chicos, a lo que su hermano afirmó que: “No sé, es raro. No creo. No me gustó la dinámica de la relación. Aunque fui feliz durante la relación, no me gustaba mucho la dinámica entre dos varones. Siempre pensaba en eso y me incomodaba”.

TE PUEDE INTERESAR: Chiquis Rivera le presume la TORTILLA a su marido y ¡Se la toquetea! (FOTO)

Para acabar de elevar los rumores de que el joven hermano de Chiquis Rivera ha estado algo perturbado con sus ideas y preferencias, también comentó: “Siempre dije que era bisexual”.

Cabe destacar que en cuanto a si es homofóbico, el joven trató de aclarar que no lo creía así, aunque destacó que le cuesta trabajo convivir con homosexuales demasiado afeminados.

Dale click a la estrella de Google New y síguenos