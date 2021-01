Chiquis Rivera, sin pelos en la lengua: "Con ESTRÍAS y celulitis yo me amo"

Chiquis Rivera asegura que ama su cuerpo y acepta sus imperfecciones

Si de subir la temperatura de las redes sociales se trata, la cantante Chiquis Rivera sabe cómo hacerlo, pues la hija de "La Diva de la Banda" es una de las famosas más sensuales de la farándula, y es por ello que ha exhibido en varias ocasiones sus pronunciadas curvas.

Muchas mujeres desean lucir delgadas, pero Janney Marín es una inspiración de las chicas curvys, por lo que recurrió a su cuenta oficial de Instagram para expresar un contundente mensaje sobre su físico y aseguró que se ama y se acepta con todas sus imperfecciones.

Pero, ¿Qué fue lo que hizo Chiquis Rivera en el video que dejó babeando a los caballeros?, la hija de Jenni Rivera decidió expresar a sus fans que acepta su cuerpo, pero lo hizo muy a su estilo, desbordando sensualidad con una delicada prenda en color blanco, mientras admiraba el mar.

Chiquis Rivera se luce al natural y presume sus curvas

Chiquis Rivera pone a sudar a los caballeros con un candente video

A través de su cuenta oficial de Instagram, Rivera compartió un video corto desde la playa, mientras bronceaba sus curvas con un coqueto y sexy bikini en color blanco, pero lo que impactó a los fans fue el mensaje con el que acompañó el clip al referirse sobre su cuerpo.

La celebridad de Internet expresó lo siguiente: "Con cicatrices, estrías, celulitis y todas mis imperfecciones...Yo me amo, me acepto y me caigo muy bien ¡Gracias a todos!". Fueron las palabras que compartió la famosa al dejar al descubierto sus enormes atributos.

Tras su mensaje, Chiquis Rivera recibió un sinfín de comentarios halagadores y sus fans aseguraron que es una mujer muy hermosa, pues en La Verdad Noticias te hemos compartido los momentos más candentes de la cantante, quien luce un estilo atrevido y sexy para exhibir sus curvas.

