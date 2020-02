¿Chiquis Rivera si tenía una relación con el esposo de Jenni? Gabriel Vázquez confiesa

La vida de Jenni Rivera, mejor conocida como la Diva de la Banda fue muy difícil y una de las etapas más tristes de su vida fue cuando pensaba que su propia hija, Chiquis, tenía una relación con su esposo, Esteban Loaiza, sin embargo ese rumor jamás pudo ser comprobado.

La única prueba que Jenni tenía era una grabación en donde se observaban sombras y se veía muy borroso pero en este no se podía confiar ciegamente y muchos afirman que Jenni era tan desconfiada que vio lo que quiso ver y prefirió pensar que realmente su hija y su esposo le estaban viendo la cara.

¿Chiquis Rivera si tenía una relación con el esposo de Jenni? Gabriel Vázquez confiesa

Sin embargo recientemente su ex manager Gabriel Vázquez dio una entrevista para Suelta la Sopa en donde rompió el silencio y dijo que él está 100% seguro que Chiquis no quebrantó la confianza de su madre y que jamás hizo lo que ella pensaba.

"No lo hizo"

“Yo conociendo a Chiquis, te puedo decir y te lo puedo asegurar, que no lo hizo, pero Jenni era muy desconfiada, yo conozco a dos personas que también vieron el video y afirman que no se veía absolutamente nada”

Por otra parte mencionó que era imposible tratar de hablar con Jenni porque lo tomaba a mal y pensaba que estabas en su contra, así que todos preferían simplemente no opinar ni decirle nada.

“No podías contradecirla porque pensaba que estabas en contra de ella”

No es ningún secreto que la Diva de la Banda tenía un carácter demasiado fuerte y que no permitía que nadie se burlara de ella. Incluso en programas en vivo la mujer le dejó en claro a un par de conductores y artistas que con ella no se debían meter.

Aquí abajo te dejamos el video de la entrevista a Gabriel Vázquez, ex manager de Jenni Rivera.

