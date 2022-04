Chiquis Rivera se presume como Barbie en sexy video para Instagram

El nuevo video de la cantante ha causado sensación entre los caballeros.

Chiquis Rivera robó miles de suspiros entre los caballeros gracias a un nuevo video que compartió en Instagram, en la cual presume el espectacular cuerpazo que posee a través de un entallado vestido rosa que modeló sin pena alguna frente al lente de la cámara.

En el videoclip podemos ver a la primogénita de la fallecida Jenni Rivera lucir un entallado vestido rosa, el cual cuenta con un pronunciado escote de red. Sin embargo, el detalle que fascinó a sus seguidores es que presumió una cabellera rubia, misma que le hacía verse como toda una muñeca Barbie.

Tal y como se esperaba, la publicación no pasó desapercibida, pues en tan solo cuatro horas logró superar las 200 mil reproducciones y 11 mil likes, además de que en la sección de comentarios es posible leer miles de piropos. Cabe destacar que este look fue utilizado para promocionar una nueva colección de su línea de maquillaje Be Flawless.

Sigue siendo esposa de Lorenzo Méndez

Pese a que llevan varios meses separados, la pareja no ha podido poner fin a su matrimonio frente a la ley.

Este nuevo look llega tan solo unos días después de que se diera a conocer que la hija de “La Diva de la Banda” aún no ha podido divorciarse de Lorenzo Méndez, esto a pesar de que ambos anunciaron su separación definitiva desde el mes de septiembre del 2020.

Según informes de la prensa estadounidense, los trámites no se han llevado a cabo debido a que el cantante no ha entregado la documentación necesaria en tiempo y forma, lo cual le ha costado una multa de 3000 dólares. No obstante, todo parece indicar que Janney Marín Rivera podría finalizar el divorcio en tan solo un par de meses.

¿Cuáles son las medidas de Chiquis Rivera?

Pese a las críticas, la hija de "La Diva de la Banda" goza de gran popularidad en las redes sociales.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Chiquis Rivera mide 1.67 cm de altura, pesa aproximadamente 79 kilos y sus medidas corporales son 94-67-91 cm, mismas que presume a través de las mejores fotos que comparte sin pena alguna en su cuenta de Instagram.

Fotografías: Redes Sociales