Chiquis Rivera se graba con su novio ¡En la cama!

Chiquis Rivera causó un verdadero alboroto entre sus fans, pues la cantante publicó en sus historias de Instagram un video donde se le ve en la cama con su novio Lorenzo Méndez, lo que desató una ola de comentarios respecto a que podrían haber contraído nupcias en días pasados, pero en secreto.

En el video se les ve a ambos en su cuarto de hotel en Guadalajara, donde ambos tuvieron una presentación, donde la pareja aprovechó para subir a sus redes las próximas fechas que tendrán antes de cerrar el año, pero lo más curioso fue cuando Chiquis Rivera marcó su distancia con Lorenzo y hasta le pidió que pusiera una almohada entre los dos “pues no están casados”.

“Pon la almohada Lorenzo, no estamos casados… con ropa y todo ¿eh?“, dijo la mayor de los hijos de Jenni Rivera, dando a entender que hasta que Lorenzo no se case con ella, ella no tendrá sexo con él.

Además, Chiquis dirigió a la cámara hacia Lorenzo, quien se encontraba sin camisa y tapado con las sábanas de la cama. El exvocalista reiteró las fechas de sus presentaciones y se mostró contento porque su novia lo acompañará en el show que ofrecerá este viernes en El Paso, Texas.