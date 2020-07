Chiquis Rivera se abre de piernas para modelar apretado bikini

¡Qué cachonda! La cantante Chiquis Rivera ha captado la atención de sus fieles fanáticos gracias a una sexy fotografía que compartió la tarde de este domingo en su cuenta de Instagram, en la cual se abre de piernas para modelar un coqueto y apretado bikini rojo.

No cabe duda que Chiquis Rivera ha logrado convertirse en un símbolo sexual para el público masculino, quienes no pueden evitar caer rendido ante los atributos corporales de la cantante, mismos que presume con orgullo al modelar diminutos atuendos que no dejan nada a la imaginación.

Por esa razón no sorprende que la hija mayor de Jenni Rivera goce de gran popularidad en las redes sociales, sobretodo en Instagram, plataforma donde acostumbra compartir ardiente contenido, mismo que le ha hecho ganar más de 4 millones de seguidores en todo el mundo.

Chiquis Rivera goza de gran popularidad en las redes sociales.

Chiquis Rivera comparte cachonda fotografía en Instagram

La tarde de este domingo ha sido un día de suerte para todos aquellos caballeros que siguen a Chiquis Rivera en Instagram debido a que en su perfil compartió una cachonda fotografía que la muestra modelando un entallado bikini rojo que remarca la sexy figura que posee a sus 35 años.

Pero eso no es todo, pues además de la sexy pose que adoptó al momento que fue tomada la fotografía, es posible apreciar que la famosa cantante es una gran amante de la moda ya que su bikini tenía un diseño de paliacate, mismo que combinó a la perfección con unos enormes lentes negros que le daban un aspecto de una chica con mucho barrio.

Te puede interesar: Chiquis Rivera se quita el brasier y posa con velo y ramo de novia ¡Candente!

Chiquis Rivera derrocha sensualidad sin pudor alguno en Instagram.

La imagen logró superar los 97 mil likes en menos de cuatro horas y en la sección de comentarios se aprecian cientos de piropos que los fanáticos le han dedicado a Chiquis Rivera, quien en esta ocasión y como en todas las demás, nos demostró que todas las mujeres pueden derrochar sensualidad sin importar su talla.

Fotografías: Instagram