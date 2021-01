Chiquis Rivera se ENCUERÓ totalmente en playas mexicanas ¡Autoestima al mil!

Chiquis Rivera se ENCUERA totalmente en playas mexicanas ¡Autoestima al mil!

Chiquis Rivera es una de las celebridades del mundo de la música que ha estado destacando por su talento musical y su aspecto físico que es halagado por muchos en las redes sociales.

Es por eso que en esta ocasión ha dejado con el ojo cuadrado a muchos internautas, pues a través de su cuenta de Instagram, Chiquis Rivera compartió un mensaje de amor propio que en pocas horas casi logra 300 mil reacciones y cientos de comentarios.

Las ardientes poses de Chiquis Rivera en Tulum

Hay que destacar que la cantante se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Tulum, Quintana Roo, por eso subió a su perfil una publicación en la que aparece en diversas poses en la que aparece sin casi nada de ropa.

En las imágenes se puede ver a la exquisita cantante posando en la naturaleza de la playa con un abrigo peludo, sin sostén y con un bikini que ha dejado a más de uno con la boca abierta al mostrarse en la plenitud de su atractiva corpulencia.

En la imagen la bella Chiquis Rivera ha dejado un texto que dice: El accesorio más valioso es la seguridad en ti misma. #AmorPropio There is always room for improvement, but accepting & loving yourself just the way you are makes you sexier than you think. #LaMujerDeLasPlantas #FauxFur.

Entre los comentarios se logran leer algunos así: “Con cicatrices, estrías, celulitis y todas mis imperfecciones... ¡Yo me amo! ¡Me acepto y me caigo muy bien! ¡Gracias a Dios!” #Nofilter #NoEdit #NoFaceTune”, entre muchos otros.

Cabe destacar que la artista estadounidense ha recibido insultos por su figura, o por vestirse con looks escotados que remarcan sus curvas; pero ella, en lugar de ignorar los mensajes, reacciona con publicaciones contundentes en las que alza la voz contra del body shaming, es decir, contra la tendencia de avergonzar a una persona por su sobrepeso, u otros rasgos físicos.

