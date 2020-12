Chiquis Rivera rosa sus N@LGAS en la pared ¡Desenfrenado baile!

Chiquis Rivera rosa sus N@LGASen la pared ¡Desenfrenada!

Chiquis Rivera es la famosa hija de la exitosa cantante Jenni Rivera y que se ha convertido en una celebridad que no deja de ser noticia con lo que dice y hace a través de sus redes sociales.

Es por eso que ahora ha elevado la temperatura de sus fans, ya que publicó en Instagram un video en el que se ve cómo se mueve, bailando, se va al suelo y derrocha sensualidad de una manera totalmente desenfrenada.

El atrevido baile de Chiquis Rivera

Hay que recordar que Janney Marín Rivera, nombre real de Chiquis Rivera, quien estuvo casada con el también cantante Lorenzo Méndez, sorprende en Instagram con un video donde aparece con un atuendo en color blanco un poco despejado de la parte de enfrente y realiza un baile a su estilo.

En esta ocasión la celebridad de la música, con movimientos sensuales con el tema de fondo de Sin pijama, éxito de Naty Natasha, baila en este video que disfrutan sus fans y rápidamente se hace viral, además muchos de sus seguidoers le expresan que la admirarán siempre por su forma de ser, por ser tan natural y provocar momentos divertidos.

Es por eso que a través de esa publicación en su Instagram, se logran leer algunos mensajes que dicen: “Te adoroooo", "Chula", "regia y única", "la más bella”, entre mucho más que resaltan en la atrevida publicación.

Si recordamos Chiquis Rivera en días pasados lanzó al mercado latino su más reciente sencillo Me vale y para celebrarlo compartió un particular vídeo que levantó una ola de comentarios en donde no dejan de halagarla.

Cabe destacar que en la publicación Chiquis Rivera siempre se las ingenia para llamar la atención y estar en los ojos del mundo y así lo hace de nueva cuenta con este divertido video al que acompaña con este mensaje:

“Vive tu vida, a tu manera! Al fin y al cabo la única opinión que realmente importa es la de Dios”.

