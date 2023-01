Chiquis Rivera revela si su parte íntima apesta

Las declaraciones de la cantante causaron controversia en redes sociales.

Chiquis Rivera se encuentra inmersa en la polémica por culpa de un video que circula en redes sociales, en el cual responde a los rumores que aseguran que su zona íntima no apesta. Más honesta que nunca, ella dejó en claro que aquella parte de su cuerpo siempre huele bien.

“¡Ay por favor! A mí hasta cuando no me baño me huele bien, la neta. Mis calzones nunca huelen”, dijo la cantante durante una transmisión en vivo que realizó vía redes sociales junto a unas amigas, mismo que fue recuperado y presentado por el programa Chisme No Like.

Chiquis Rivera asegura que su zona íntima NO apesta.



Tal y como se esperaba, sus declaraciones causaron controversia entre los usuarios de las redes sociales, quienes la tacharon de “vulgar”. Hasta el momento, la ex esposa de Lorenzo Méndez no se ha pronunciado al respecto de esta nueva polémica que la persigue.

Se vuelve la burla por este video

La hija de Jenni Rivera recibió burlas por culpa de este video.

Cabe destacar que este no es la primera vez que Chiquis Rivera se vuelve tema de conversación por cuestiones de su zona íntima. Fue en septiembre pasado cuando La Verdad Noticias te dio a conocer que la cantante vivió un bochornoso momento con su vestuario mientras daba un concierto en Los Ángeles.

Lejos de molestarse por las crueles burlas que recibió en redes sociales, la hija de Jenni Rivera tomó la situación con humor y a través de sus historias de Instagram replicó el video, así como las burlas que recibía por parte de sus amigos.

¿Qué edad tiene Chiquis Rivera?

Hoy en día, la cantante se encuentra enfocada en dar promoción a su cuarta producción discográfica.

Janney Marín Rivera, mejor conocida en el mundo de la farándula como Chiquis Rivera, nació el 26 de junio de 1985, por lo que ahora tiene 37 años de edad. Actualmente, la hija de Jenni Rivera se encuentra dando promoción a ‘Abeja Reina’, nombre que recibe su cuarta producción discográfica, la cual ha sido ganadora de un Premio Grammy Latino.

