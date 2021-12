Chiquis Rivera revela que sufrió un aborto a los 19 años de edad

La cantante enfrentó este proceso en soledad, lo cual provocó que sea aún más traumático.

Chiquis Rivera se convirtió en tema de conversación en las redes sociales gracias a un nuevo episodio de su podcast ‘Chiquis and Chill’, en el cual abre su corazón y le confiesa a todos sus fans que fue víctima de un aborto espontáneo cuando apenas tenía 19 añosde edad.

De acuerdo a sus propias declaraciones, la hija de Jenni Rivera tuvo que hacer frente a esta situación en soledad, esto debido a que no se lo dijo a nadie de su familia: “Tuve un aborto. Nunca le dije a mi mamá y es que yo no sabía lo que estaba pasando. No sabía si era estrés, simplemente comencé a sangrar y cosas con trozos comenzaron a salir. Fue una locura”.

Asimismo, la cantante, quien hace poco fue acusada de abusar del botox, señaló que un año después le limpiaron su útero: “Aparentemente tuve un aborto, nunca fui al médico, así que un año después fui hacerme una prueba de Papanicolao y me dijeron que necesitábamos limpiar, me pusieron a dormir y limpiaron mi útero”.

Tiene deseos de ser madre

La cantante y su novio tienen deseos de convertirse en padres.

Más adelante, la primogénita de ‘La Diva de la Banda’ se enteró que el abortó que sufrió a los 19 años de edad surgió fue producto de la endometriosis que padece, una condición que le impide ser madre. Sin embargo, ella está decidida a tener un hijo al lado de su nuevo novio, el fotógrafo Emilio Sánchez.

“Voy a tratar de quedar embarazada de forma natural con mi actual pareja ahora mismo porque no estoy tomando anticonceptivos y si sucede es porque ya está destinado a ser”, declaró Chiquis Rivera.

¿Qué hace Chiquis Rivera?

Pese a ser hija de Jenni Rivera, la cantante ha logrado brillar por luz propia.

Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, Chiquis Rivera cobró fama al ser hija de Jenni Rivera pero poco a poco ha logrado forjar una carrera en el mundo de la música y de los negocios por su propia cuenta. Lamentablemente, los peores escándalos de la cantante han manchado su reputación frente al público.

Fotografías: Redes Sociales