Chiquis Rivera revela la fecha de su boda (VIDEO)

Chiquis Rivera no deja de dar de qué hablar, pues desde la noticia de que fue internada antes de su concierto en Morelia, no ha dejado de provocar controversia por los rumores de que padece una grave enfermedad.

Hace unos días, la famosa cantante solicito una conferencia de prensa para anunciar el concierto “Jenni vive” que tuvo lugar el día de ayer en la plaza de toros México, donde además de la noticia del concierto a modo de homenaje para “La diva de la banda” dio otro anuncio que sorprendió a los medios.

La polémica cantante desmintió los rumores sobre sus problemas de embarazo y dio una fecha aproximada de su boda con su pareja Lorenzo Méndez.

Cuando le preguntaron sobre su estado de salud, Chiquis Rivera dijo lo siguiente en la conferencia de prensa:

"Me dijo el doctor que estoy muy bien y que si me quiero embarazar ahorita lo puedo hacer, pero como yo no me he casado todavía, me tengo que esperar...Mi hermanito Johnny ya tiene 17 años, ya que cumpla 18 me voy a sentir mejor de ya no estar con el pendiente y a ver si me animo; si me gustaría casarme primero, disfrutar mi matrimonio y luego pensar en un bebé".