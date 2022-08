Chiquis Rivera recibe fuerte acusación por parte de su tío, Juan Rivera

De nuevo vuelve una noticia no grata en torno a la familia Rivera, primero las fuertes acusaciones de parte de Juan Rivera para el cantante del género regional Lupillo Rivera sobre su "doble cara" con los hijos de la Diva de la banda y el negocio turbulento que le ofrecería al señor Pedro Rivera, ahora bien, parece que el justiciero de las malas acciones de sus familiares, pues acaba de volver a exponer a otro miembro de su familia.

En este caso, le tocaría a Chiquis Rivera, exponiéndola en una entrevista que concedió a Imagen TV en donde habló sobre algunos problemas que ha estado teniendo con el tema "Abeja Reina", uno de los 18 tracks que conforman el más reciente álbum de estudio de su sobrina, pues al parecer a los compositores que trabajan para la familia Rivera no están siendo compensados como se debería.

Juan dijo:

"Ahorita estoy teniendo problemas con mi sobrina posiblemente, "Abeja reina", aún no han hecho las correcciones de editora que le pedí hace casi tres meses"... "Chiquis no sé cómo maneje su editora, pero si Chiquis hace eso (la poca paga a los compositores) es una injusticia meter a toda la familia".

Juan Rivera arremete contra Chiquis Rivera

Se ha creado una fuerte polémica, luego de que Martin Urieta hablara sobre la situación que se tiene entre las personas que trabajan como compositores para la empresa de los Rivera, el tío de Chiquis Rivera soltó:

"Si el señor Urieta está hablando de la editora de mi sobrina, entonces, que diga Chiquis, Chiquis a final de cuentas dijo que ya no es Rivera, nada más es Chiquis, entonces, no es la familia Rivera es Chiquis, si es que es así".

Pues Juan Rivera aseguró que lo que le importa es que no manchen el prestigio ni la empresa de su padre, Pedro RIvera, antes esta fuerte acusación, la intérprete de "El Honor" no se ha pronunciado respecto a esta situación, pues ha estado muy ocupada trabajando en su "Abeja Reina Tour" y en el nuevo lanzamiento de productos para su marca Be Flawless Cosmetics, pero no se sabe que más adelante ya que se calmen las aguas de su versión.

