Chiquis Rivera reacciona a las caras que le hizo Lolita Cortés en 'La Academia'

Presentación de Chiquis Rivera en 'La Academia'

Chiquis Rivera no se quedó callada y de manera contundente le envío un fuerte mensaje a Lolita Cortés tras haberle hecho cara de amargura en su presentación en La Academia.

La hija de Jenni Rivera acudió como invitada especial el pasado sábado, emisión donde interpretó uno de sus grandes éxito completamente en vivo.

Más allá del homenaje que realizó a su fallecida madre, la joven cantante fue víctima de críticas en redes sociales y desde luego notoriamente la cara de Lolita Cortés durante su presentación.

Esto dijo de las "caras" de Lolita Cortés

Esto dijo de las "caras" de Lolita Cortés

A través de redes sociales Chiquis Rivera reaccionó a las caras que Lola Cortés hizo cuando ésta interpretaba el tema "Abeja Reina" y aunque en un principio dijo no haberle prestado atención, luego envío una fuerte indirecta.

"No bebé, la verdad no me fijé, pero espero haya sido una cara buena, ¿sonriendo?... pero no, la verdad estaba muy enfocada", indicó.

En otras historias lanzó una fuerte indirecta a la reina del teatro musical en México, indicando que es una amargada.

"God-morning! Aunque te hagan caras y se les note la amargura, tú se tu! Se feliz! Se Nice! Que nadie cambie tu esencia", agregó Chiquis.

Esto dijo de las "caras" de Lolita Cortés

Presentación de Chiquis Rivera en 'La Academia'

Como previamente te comentamos en La Verdad Noticias, Chiquis estuvo como invitada especial en los conciertos 14y 15 del famoso reality show de TV Azteca.

Para el concierto del sábado interpretó "Abeja Reina" y de "Copa en Copa", dos de sus más recientes lanzamientos musicales y que actualmente dominan las listas de la industria del entretenimiento.

La presentación de Chiquis Rivera en La Academia además de ganarse las caras de Lola Cortés, también género descontento en las redes sociales pues le llovieron fuertes comentarios por su desafinación.

