Chiquis Rivera quiere "imitar" a Thalía y la destrozan en redes

Thalía se ha convertido en una de las famosas con más fans en las redes sociales, pues a sus más de 40 años, a demostrado tener un alma jovial y llena de gracia para simpatizar con los internautas, sin embargo, este estilo no le queda a cualquiera, y tal parece que Chiquis Rivera buscaba imitarla.

Recientemente la hija de Jenni Rivera fue duramente destrozada en redes sociales, debido a las críticas que recibió al presumir su cubrebocas con diseño, pero haciéndolo de una manera similar a las ocurrencias que la esposa de Tommy Motola suele tener en su Instagram.

Después de haber estado en aislamiento por ser positivo a Covid-19, la cantante del cover de “Jolene” en español ya se encuentra más activa en su Instagram, pero al parecer su regreso le ha salido muy mal y no fue aceptada por los seguidores.

¿Qué pasó con Chiquis Rivera?

De acuerdo con el medio Tribuna, Chiquis Rivera quiso imitar a Thalía a través de sus historias, presumiendo un elegante cubrebocas con detalles en dorado, por lo que quiso sonreirles a sus fans, sin embargo, cuando se quitó la mascarilla apareció haciendo una cara graciosa, al puro estilo de la intérprete de “Equivocada”.

Chiquis Rivera es criticada por querer ser "graciosa"

La hija de Jenni Rivera no ha dado ninguna declaración ante tales comparaciones, sin embargo, las críticas a través de todas las redes sociales siguen haciéndose presente.

Recientemente Chiquis Rivera fue nominada a los Premios Juventud en una categoría, pero lamentablemente la perdió, así que podemos asumir que esta famosa no se encuentra en uno de sus mejores momentos, no solo por perder la contienda, o por las críticas, sino que también ya ha sido víctima del Coronavirus, y por si fuera poco, su relación con Lorenzo Mendez parece no ser la más estable. ¿Crees que Chiquis Rivera quiso imitar a Thalía?.