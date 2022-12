Chiquis Rivera protagoniza fuerte pelea con Gustavo Adolfo Infante; esto pasó

Choquis Rivera lanza contundende mensaje para Gustavo Adolfo Infante.

Gustavo Adolfo Infante una vez más se encuentra en medio de la polémica, en esta ocasión por haber expuesto una fuerte discusión que protagonizó con Chiquis Rivera, tras haber entrevistado a sus tíos; la cantante le dejé en claro que nunca que dará una entrevista.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que el periodista de espectáculos, se ha visto envuelto en muchas polémicas y pleitos a lo largo del 2022, esto por los fuertes comentarios que lanza durante su programa “De Primera Mano”, sobre algunas celebridades.

Sin embargo, quién decidió defenderse de Gustavo Adolfo Infante, fue Chiquis Rivera, quién le mandó un contundente mensaje, acaparando los chismes de la farándula.

Gustavo Adolfo Infante expone fuerte discusión con Chiquis Rivera

Chiquis Rivera explotó contra Gustavo Adolfo Infante, por haber entrevistado a sus tíos.

En la reciente emisión del programa “De Primera Mano”, el conductor Gustavo Adolfo Infante contó que Chiquis Rivera se habría puesto en contacto con él, esto tras presentar una entrevista que le habían realizado a Rosie y Juan Rivera, tíos de la cantante.

La cantante le señaló que la necesita para incrementar su rating, por lo que no está dispuesta a darle su atención, a lo que el conductor no dudó en lanzarle un fuerte comentario, esto comparándola con su mamá, Jenni Rivera.

“Sigue hablando mal de mí, gracias a Dios no me afecta en lo absoluto. Tú necesitas hablar de mí para tus ratings, así que dale. Si yo te puedo dar de comer de una manera u otra, pues que bueno, adelante. No tienes vergüenza” escribió Chiquis, por medio de un mensaje privado.

La fuerte discusión siguió y fue Chiquis Rivera, quién le recordó a Gustavo Adolfo Infante, que también había tenido problemas con Jenni Rivera, esto por algunos fuertes comentarios que lanzó en su contra, por lo que la cantante lo señaló de “hipócrita”.

¿Qué fue lo que le pasó a Chiquis Rivera?

¿Qué pasó entre Chiquis Rivera y sus tíos?

Recordemos que Chiquis Rivera se ha visto envuelta en fuertes discusiones con sus tíos, Rosie y Juan Rivera, esto por la herencia y fortuna que dejó la cantante Jenni Rivera a sus hijos.

Rosie y Juan Rivera eran quienes administraban la empresa de Jenni Rivera, sin embargo, fueron los hijos de la cantante, quienes los señalaron de “malos movimientos”, razón por la cual la dinastía Rivera se distanció.

Chiquis Rivera, por su parte, no está incluida en el testamento de su mamá Chiquis Rivera, esto porque las cantantes se encontraban distanciada al momento de la muerte de la “diva de la banda”.

