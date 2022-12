Chiquis Rivera, orgullosa de ser una mujer con curvas

No se puede negar que la hija de Jenni Rivera ha sufrido un gran cambio físico.

Chiquis Rivera dejó a más de uno con la boca abierta al declarar que está orgullosa de la figura curvy que posee. Además, ella menciona que se siente muy feliz de que cada vez sean más las mujeres que la llegan a considerar una digna representante de la figura plus size.

“Que bueno que empecemos a aceptarnos, a querernos tal y como somos. Obviamente, siempre podemos mejorar ciertas cosas, pero para mi es importante realmente quererme, no importa la talla que sea”, fueron las declaraciones que realizó ante la cámara de Ventaneando.

La hija de Jenni Rivera ama presumir su curvilínea silueta en redes sociales.

“Yo representó y me gusta representar a las mujeres como yo, que tienen curvas”, dijo la hija de Jenni Rivera, quien añadió que en su nuevo disco hay una canción titulada ‘La Que Está de Moda Soy Yo’ con la que busca que las mujeres se sientan seguras con su físico y así aumenten su autoestima.

No le da importancia a las críticas

Al ser cuestionada sobre las constantes críticas que recibe en redes sociales sobre su físico, la ex esposa de Lorenzo Méndez señaló que está consciente de que no a toda la gente le va a caer bien pero que no le toma importancia y que prefiere enfocarse en agradecer el cariño de sus seguidores.

“Siempre va a haber gente, no importa lo que hagas, que no te va a querer, no importa, puedes hacer algo bueno y no te van a querer… Lo que a mi me ha ayudado mucho es que no voy a escuchar, no voy a hacer caso, me voy a enfocar en la gente que si me quiere, que si me apoya”, dijo Chiquis Rivera.

Te puede interesar: Chiquis Rivera bajó de peso y este video lo demuestra

¿Qué edad tiene Chiquis Rivera?

'Abeja Reina' es el nombre del nuevo disco de la cantante.

Chiquis Rivera nació el 26 de junio de 1985, por lo que ahora tiene 37 años de edad. Tal vez no sepas pero la primogénita de Jenni Rivera inició su carrera musical en 2014 y hoy en día ha lanzado cuatro álbumes de estudios, además de que ha sido reconocida con dos Premios Grammys Latinos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales