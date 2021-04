Chiquis Rivera muy enojada, le manda fuerte indirecta a su ex Lorenzo Méndez

La ex pareja conformada por los cantantes Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez cada vez están más cerca del divorcio, especialmente después de que la famosa le envió una fuerte indirecta a su aún esposo, pidiendo que no opine más sobre su vida íntima.

Hace poco se filtraron imágenes de Chiquis bastante cariñosa con otro hombre, y en realidad se trataba de Emilio Sánchez, quien también es gran amigo de Méndez.

Después de que las imágenes se hicieron virales en internet, el vocalista de La Original Banda Limón mandó la primera indirecta contra Chiquis.

“Con este van 3 ‘compas’ que se meten con mis exes. Moraleja de la historia...”, dijo el cantante en su Twitter, aunque después borró la publicación.

Chiquis y Lorenzo se están divorciando después de poco más de un año casados, en medio de rumores de infidelidad y violencia doméstica/Foto: Milenio

Después de las declaraciones de Lorenzo, Janney Marín, nombre real de Chiquis Rivera, no se quedó callada y decidió responder a la indirecta de Méndez.

“¿¡Al fin y al cabo, qué les importa!? ¿Con (quién) ando, 10 o ninguno? ¿A ti cómo te afecta? ¿A ti qué? O sea...”, expresó la famosa en su Twitter aunque también eliminó la publicación al poco tiempo.

Además, Lorenzo Méndez de 34 años también le contestó a la prensa que ya no hablará más sobre su ex pareja (Chiquis), puesto que no es la única persona que se está separando en el mundo, y considera que es mejor estar enfocado en su carrera profesional.

Chiquis Rivera pide que no se metan en su vida íntima

El mensaje también fue una indirecta para la prensa, ya que Chiquis de 35 años ha pedido que no se metan en su vida privada.

“Yo sé lo que viene con ser figura pública, pero WOW. Yo también siento.... Yo también soy hecha de carne y hueso... Yo también tengo corazón”, escribió la intérprete.

De igual manera llamó “gente tóxica” a quienes están armando los rumores de sus presuntos nuevos romances. Ya que según la hija mayor de Jenni Rivera, ella está sola desde su separación.

Chiquis expresó en sus redes sociales que quiere que ya no se metan en su vida privada/Foto: Twitter

Chiquis y Lorenzo se distanciaron en septiembre de 2020, y al poco tiempo iniciaron el proceso de divorcio en la Corte de Los Angeles, California.

Hubo rumores de reconciliación hace unos meses, pero tal parece que eso no ocurrirá, y que están decididos a seguir con la separación.

