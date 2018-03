Chiquis Rivera manda mensaje a familias de personas fallecidas en accidente de Jenni

Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.-Chiquis Rivera manda mensaje a familias de las personas que murieron en accidente de Jenni Rivera Debido a que este 9 de diciembre se cumplen 5 años de la muerte de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, la mayor de los 5 hijos de la “Diva de la banda”, aprovechó para enviar un mensaje a las familias de las personas que murieron junto a su madre en aquel trágico accidente de avión. Durante la entrevista que la joven y sus hermanos brindaron al programa Un Nuevo Día, Chiquis confesó su intención de reunirse con estas familias, que al igual que ella, sufrieron la pérdida de un ser querido. “Me gustaría disculparme con ellos porque yo no he sido buena en marcarles, no tengo sus números, pero si me hubiera gustado platicar con ellos porque realmente hemos vivido un dolor que jamás se nos va a ir del corazón y me gustaría tener una cita con ellos, no sé algo, porque yo quiero escuchar más de JL (Jacob Llenares), más de Arturo (Rivera), hasta de los pilotos (Miguel Pérez y Alejandro Torres) que la verdad yo no los conocía, pero yo creo que eso también nos va a ayudar porque ellos están pasando por lo mismo”, expresó. Posteriormente, la hija de Jenni afirmó que esta en toda la disposición de ayudarles para cualquier situación. “Estaba yo tan enfocada en el dolor que yo sentía por mi madre que se me olvidó ese amor que le tengo a todos ellos que estuvieron con ella, pero que estamos con ustedes y si necesitan algo estamos con ustedes”. Por otra parte, Chiquis reveló que a cinco años de este suceso, lo que lamenta en este momento es que su mamá no la vea realizada sentimentalmente. “Creo en el amor de nuevo, yo creo que mi mamá estuviera súper orgullosa de eso porque pues los que me conocen saben que el aspecto del amor ha sido complicado, porque yo también le tengo un poquito de temor al matrimonio”, explicó. Finalmente, la también cantante confesó: “Ya estoy pensando en eso (en el enlace matrimonial)”; sin embargo, su hermana Jackie la interrumpió diciendo: “tienes que esperar hasta que pregunte (Lorenzo Méndez), que no se olvide que se casa con los cinco”.

Te puede interesar