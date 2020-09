Chiquis Rivera luce sus CHICHARRONES con atrevido top de encaje rojo

Chiquis Rivera luce sus CHICHARONES con atrevido top de encaje rojo

Chiquis Rivera es una de las distinguidas cantantes mexicanas que es reconocida por su talento en la música, pero al mismo tiempo por ser la hija de la cantante Jenni Revivera, quien era considerada la Diva de la Banda.

Recientemente la famosa cantante le cantó a los campesinos de California para agradecer su labor durante la pandemia en un par de conciertos que serán transmitidos por Facebook Live.

Por lo que a través de su cuenta oficial de Instagram Chiquis Rivera compartió una imagen en la que aparece acompañada de su hermano Lupillo Rivera en donde dan a conocer de su presencia en el primer concierto.

En la publicación la bella hija de Jenni Rivera ha dejado una descripción que dice: Ayer fue un día que jamás se me olvidara. Fue un honor regresar a los escenarios después de tanto tiempo de esta manera, cantándole a los campesinos. Gracias tíos @lupilloriveraofficial @lineamusicoficial por la invitación. I loved every minute of it. #GiraEnElCampo.

El atrevido top de encaje de Chiquis Rivera

Lo que más ha llamado la atención de la imagen de Chiquis Rivera, es que en ella aparece totalmente radiante, pues posa junto a su hermano Lupillo Rivera con unos jeans de mezclilla, una blusa vaquera de cuadros y un ardiente top de encaje rojo.

No es para menos que la imagen rápidamente se ha llenado de halagos de todos los internautas de su Instagram, pues hasta el momento ha sobrepasado las 150 mil reacciones y un sinfín de comentarios donde destacan su belleza.

Hay que recordar que Chiquis Rivera, cuya familia también se dedicó a la pisca de fresa, planea incluir canciones de despecho, otras para empoderar a la mujer y unas más para festejar de su más reciente álbum Playlist, así como dos de sus discos anteriores.

El primer concierto ya se realizó el viernes 4 de septiembre y el segundo será el 18 de septiembre por la página de Facebook de su tío, Lupillo Rivera y en los campos adonde se presentará son principalmente de ajo.

