Chiquis Rivera lo enseña todo en atrevido atuendo y enamora a los caballeros

La hija de Jenni Rivera lució sus encantos en un sexy atuendo que reta a la censura.

Chiquis Rivera robó miles de suspiros en redes sociales al presumir las pronunciadas curvas que posee a sus 36 años de edad a través de un entallado enterizo negro, el cual llamó la atención por contar con grandes aberturas que dejaban al descubierto la piel de la cantante.

Fue a través de Instagram donde los fieles fanáticos pudieron descubrir un video que muestra a la primogénita de Jenni Rivera modelar de manera muy coqueta este atrevido atuendo que destacaba por tener un pronunciado escote que resaltaba sus atributos delanteros ante las cámaras de Despierta América.

Es importante destacar que este sexy outfit fue utilizado durante la fiesta del lanzamiento de ‘Naked’, un nuevo labial de su línea de belleza BE Flawless Cosmetics. No cabe duda que esta es la vestimenta más atrevida que ha utilizado en lo que va del 2022, o al menos eso es lo que dicen sus fans, quienes al parecer no pudieron evitar caer rendidos ante sus encantos.

Demuestra que el rojo le sienta perfecto

La cantante aprovechó su estancia en la CDMX para demostrar una vez más que tiene un buen gusto por la moda.

Sin embargo, debes de saber que este no es el único look que ha cautivado al Internet. Hace unos días te dimos a conocer que la cantante viajó a la CDMX para promocionar el álbum ‘Abeja Reina’ y en uno de los eventos modeló un atuendo rojo que resaltaba a la perfección el bronceado de su piel.

Recordemos que ‘Abeja Reina’ es el nombre que recibe su cuarta producción discográfica, misma que incluye un emotivo tributo a su fallecida madre. Este proyecto con 11 temas ya se encuentra disponible en Spotify y Apple Music, así como en la plataforma de YouTube.

¿Cuáles son las medidas de Chiquis Rivera?

La hija de "La Diva de la Banda" ha demostrado que una mujer curvy también puede ser sensual.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, las medidas de Chiquis Rivera son 94-67-91 y su talla de sujetador es 110D, las cuales la convierten en una artista curvy que arrasa en las redes sociales. En lo que respecta a su altura y peso se sabe que no hay una cifra exacta, pero se estima que la cantante mide 1.67 cm y pesa 79 kg.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales