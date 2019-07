Chiquis Rivera hace sus primeras declaraciones después del caos de su boda

Los recién casados, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, interrumpieron brevemente su luna de miel para enfrentar las criticas después de que se filtraran las imágenes del zafarrancho que pasó en su boda entre los improvisados agentes de seguridad y un camarógrafo de televisión.

La pareja convocó a todos sus fanáticos para que se unieran a un Instagram Live y lo que dijeron del incidente tomó a muchos por sorpresa, ya que según ellos, hay más de un culpable.

Entre los comentarios que puntualiza la pareja, destaca su molestia en contra del programa ‘El Gordo y La Flaca’, ya que los culpan por haber hecho pública la invitación de su boda, en donde se mostraba la fecha y el lugar donde se celebraría el evento.

Lorenzo:

“Nosotros estábamos allá felices disfrutando de la boda y de repente vemos a la policía que estaba ahí, pero no sabíamos exactamente lo que había pasado, supimos que el camarógrafo golpeó a alguien de seguridad y creo que lo empujó, luego vimos en las imágenes cómo el camarógrafo se tiró al piso como media hora”.

Chiquis:

“Nosotros no tenemos la culpa, yo y Lorenzo siempre hemos sido muy respetuosos con todos ustedes y yo por eso estoy tan sentida, se lo dije personalmente a la gente de ‘El Gordo y la Flaca’ que si ustedes no hubieran hecho eso no estuviéramos en todo este problema”.

Al final, todos los programas de espectáculos de Telemundo se han defendido diciendo que sus acciones están justificadas, pues es parte de su labor periodística haber cubierto los por menores del evento por el gran interés que generaba a sus fanáticos.

Asimismo, aunque ellos no fueron quienes dieron la indicación de provocar violencia, Telemundo les adjudica la responsabilidad por no haber contratado elementos de seguridad más profesionales y preparados para llevar a cabo tal labor.

