¡Chiquis Rivera hace desnudo con mensaje incluido!

La polémica hija de la cantante Jenny Rivera, Chiquis Rivera, dio mucho de qué hablar luego de que apareciera en un video haciendo un candente desnudo.

Sin embargo, las polémicas imágenes no fueron lo único que llamó la atención de los internautas, pues la Chiquis Rivera también realizó una declaración contundente sobre su figura.

Esto fue lo que dijo la cantante:

‘Hubo un tiempo en mi vida en el que yo no me gustaba, no me sentía bonita, ese tiempo ya pasó’.

Chiquis Rivera se ha convertido en una de las personalidades más poderosas dentro de la comunidad latina, pues ya sea por su carrera musical, su reciente compromiso o por el tema del empoderamiento de la mujer, Chiquis siempre causa controversia.

En el video publicado por la cuenta de YouTube Chiquis Videos, se da a conocer la producción de la cadena Univision Yo soy Janney, la cual se estrenará el próximo 25 de junio.

El proyecto tiene el propósito de mostrar a Chiquis Rivera al natural para inspirar a otras mujeres a quererse como son.

La cantante mencionó en el clip:

‘No quiero fingir ser perfecta, sí tengo celulitis, tengo estrías, si les molesta pues ni modos. Esto es para mí, para inspirar a otras mujeres, es para nosotras. Esta es quién yo soy’.

Gracias al video, los cibernautas recordaron Chiquis Rivera apareció sin una prenda encima en el programa The Riveras que transmite NBC Universo; sin embargo, algunos usuarios aprovecharon para expresar halagos a la hija de Jenny Rivera y asegurarle que es hermosa por dentro y por fuera.