Chiquis Rivera fue captada en un asqueroso momento y expuesta en video

La hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera es una de las cantantes e influencers con más seguidores en las diferentes redes sociales, sobre todo el Instagram y en tiktok en dónde suele subir contenido casi todos los días, dejándola expuesta a los comentarios de los internautas día y noche.

Precisamente en sus últimas publicaciones a través de su cuenta de Tik Tok, la intérprete de “Jolene” causó impacto, después de que su actual esposo Lorenzo Mendez la tachara de “Cochina” por un detalle en un video, que grabó durante la mañana.

En dicho clip de la popular plataforma vemos a Jeanine Rivera platicando con sus fans, sin embargo, se encontraba masticando chicle, lo cual perturbó un poco a los que veian dicho video, pero por si fuera poco, la famosa se retiró el chicle y se lo pegó detrás de su oreja, causando que los internautas y su propio esposo le llamaran “Cochina”.

Mira el video de Chiquis RIvera

Y es que las últimas semanas no han sido muy positivas para la esposa de Lorenzo Mendez, pues hace unos días fue diagnosticada con Covid-19, y por si no fuera suficiente, también perdió el único premio juventud al que estaba nominada, pero la famosa no pierde la buena actitud.

Por cierto, hace algunas semanas se habló de que la hija de Jenni Rivera podría estar en problemas con su pareja actual, pues se le vio no utilizar su anillo de matrimonio, sin embargo, ante dichos rumores la famosa explotó y dijo que su amor va más allá que solo un anillo.

Te puede interesar: ¿Chiquis Rivera le copia a Jennifer Lopez? posa en outfit idéntico

En ese sentido, la cantante e influencer mostró por el contrario que lleva una gran relación con su pareja, y a través de las redes sociales van mostrando que su romance está lleno de humor y bromas entre sí, lo que demuestran en cada una de sus publicaciones y videos. ¿Te pareció “cochino” el gesto de Chiquis Rivera?.