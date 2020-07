Chiquis Rivera explota en redes y cuenta todo sobre su relación

A menos de un años de haber contraído nupcias, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez parecen tener una situación muy complicada en su relación, y están pasando por un tiempo de separación, luego de que esta famosa explicara que gran parte es culpa de su pareja.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Jenni Rivera relató la situación, y pidió a la gente que no se entrometieron en su relación, y que para todos aquellos que andaban suponiendo cosas, iba a decirles la verdad.

La famosa celebró su cumpleaños sin su aun esposo, y parece que las cosas van de mal en peor, porque le hecho la culpa de todo lo que pasa al cantante, quien también ha manifestado que se siente abrumado por los problemas en su relación.

“Fui muy buena esposa y no lo tengo que decir, y no me importa, y no quiero hablar de los detalles por que es mi vida privada” dijo la hija de Jenni Rivera.