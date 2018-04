Chiquis Rivera explota contra la ex pareja de Lorenzo Méndez y le envía un fuerte "mensaje"

Chiquis Rivera de nuevo en el ojo del huracán, ahora perdió los estribos y explotó en contra de Claudia Galván, ex pareja y madre de la hija de Lorenzo Méndez, luego de que en las últimas semanas ha recibido diversos ataques en su contra, de acuerdo a lo relatado por la hija de “La Diva de la Banda”.

Chiquis decidió hacer pública la situación a través de las historias de Instagram, el correo que le envió a Galván, después de que esta publicará una serie de imágenes en las que da a entender que el vocalista de la Arrolladora Banda El Limón ha pasado varias noches en su casa en las últimas semanas.

Imagen del correo enviado por Claudia Galván.

Afirmando que su única intención es poner un alto a esta serie de declaraciones, indicando que incluso tomará acciones legales si estas continúan, Chiquis Rivera aclaró su relación con Méndez.

Pretty in pink Una publicación compartida de Clau (@claudiagalvan7) el 21 Mar, 2018 a las 8:21 PDT

Chiquis Rivera cansada de tantas agresiones explotó contra la ex pareja de Lorenzo Méndez enviándole un fuerte "mensaje"

“¿Por qué estás tan enojada? ¿Porque defendí a Lorenzo diciendo que es un buen padre? ¿Por eso estás tan molesta? ¿O acaso pensaste que tendrías otra oportunidad con él cuando yo lo dejé y fue contigo a buscar lo que sabe que puede hallar en ti? ¿Sexo? Porque no lo estaba teniendo conmigo porque no estábamos juntos. Me vale lo que hizo. No hemos estado juntos durante meses. Estamos tratando de resolver las cosas, pero lo que él hizo o no durante el tiempo en que estuvimos incomunicados no es mi problema. Si tuvo sexo contigo o no, me vale madres”, manifestó.

Conjuntamente, la cantante subrayó que, a pesar de esas imágenes, Lorenzo sigue buscándola e intentando recuperar la relación sentimental que tuvieron hasta hace algunos meses.

Advertencia de la Chiquis Rivera a Claudia Galván.

“Y mira donde está. Sí, está detrás de mí trasero como tú misma dijiste. Sí, lo está. ¿Por qué? Porque sabe lo que es bueno. Soy una mujer buena en todo sentido y nivel. Y lo sé. No hay ninguna duda en mi cabeza y estoy segura de que en la tuya tampoco porque por eso desde el primer día has estado intentando separarnos, con tu primera entrevista, los mensajes que me enviaste… Disculpa si te dio falsas ilusiones en esos meses que no tuve nada con él, pero pues no te puedes comparar conmigo mujer: ‘Donde pisa una leona, una borra la huella de una gatita’”, sentenció.

Finalmente, la hija de Jenni mandó esta advertencia: “Ya déjense de chingaderas y déjenme fuera de todo, pero solo para asegurarme de que así será, le pedí a mi abogado que te escribiera una orden de ‘cese y desista’, que adjunto al final de este correo y que significa ‘mantén mi nombre fuera de tu boca’ en cualquier entrevista, redes sociales, cualquier cosa que se te ocurra. Créeme que tomaré acciones legales y esos 1,000 dólares que Lorenzo te paga mensualmente serán míos. Te deseo lo mejor y no te preocupes por responderme. Ya estás bloqueada en mi teléfono. Estoy muy ocupada haciendo algo bueno en este mundo y describiendo nuevas formas de mejorar cada día para enfrentar este tipo de desastres. Si ni a mis primas les hago caso, menos a ti”.

Por su parte, Lorenzo Méndez también empleó su cuenta de Instagram para dar su versión sobre este problema.

“Les pido a ustedes una sincera disculpa por lo que está pasando. Les quiero informar por este medio que se están tomando acciones legales contra esta persona. (…) Tómenlo por hecho que hablaré al respecto, limpiare mi nombre que ha sido arrastrado por el piso y contestaré todas sus preguntas al momento adecuado y después que mis abogados me lo permitan” afirmo el cantante.