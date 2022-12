¿Chiquis Rivera está harta de ser comparada con Jenni Rivera?

La cantante abrió su corazón en entrevista para Iconos Podcast en YouTube.

Chiquis Rivera ofreció una reciente entrevista a Rosy Oros para el programa ICONOS Podcast en YouTube, en la cual habla sobre las múltiples veces que fue comparada con su madre, la fallecida cantante Jenni Rivera. Afortunadamente, ella pudo demostrar con el paso de los años que ya no vive bajo su sombra y que tiene su propio estilo.

“Cuando empecé mi carrera fue como que no puede ni debe, es imposible”, comentó la cantante, asegurando que muchas personas creyeron que todo el tiempo viviría bajo la sombra de Jenni. Asimismo, dejó en claro que nunca le molestó que le compararan con su madre pero que siempre luchó para crear su sello personal.

Chiquis asegura que ha logrado demostrar que ya no vive a la sombra de su madre.

“Siempre me comparaban a mi mamá y digo, es bonito, pero a la vez yo quiero que me vean por Chiquis y creo que por fin y porque no me di por vencida y le di con la frente en alto, aunque lloraba, aunque me caí, me levante, que me están viendo por Chiquis… Soy hija de Jenni Rivera, pero soy Chiquis”, dijo la novia de Emilio Sánchez para YouTube.

Chiquis Rivera se siente orgullosa de su legado

Finalmente, la cantante, quien acaba de ganar un Premio Grammy Latino, reveló que se siente orgullosa del legado musical que ha creado por su propia cuenta y que por fin ha entendido que su misión es inspirar y empoderar a todas las mujeres con sus canciones.

“Me siento otra, estoy en una etapa muy bonita de mi vida. No quiero que me metan en una cajita, no quiero como decir ‘voy a seguir lo seguro’, me gusta tomar riesgos… Quiero escribir, quiero hablar de ciertas cosas, esa es mi misión en esta vida, este es el legado que yo quiero dejar, estoy para ayudar, para empoderar, para inspirar”, dijo Chiquis Rivera.

Escucha las declaraciones de la cantante a partir del minuto 5:46.

¿Cuál es la edad de Chiquis Rivera?

Hoy en día, la cantante se encuentra promocionando 'Abeja Reina', su cuarta producción discográfica.

Chiquis Rivera se encuentra en el mejor momento de su carrera musical gracias a su cuarto álbum de estudio titulado 'Abeja Reina', el cual le ha dado un sinfín de éxitos y alegrías a la hija de "La Diva de la Banda" y que ha sido nominado en la categoría Mejor Álbum de Música Regional Mexicana (incluyendo Tejano) de los Premios GRAMMYs 2023.

