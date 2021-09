Chiquis Rivera es criticada por modelar ajustados leggins

La cantante y empresaria Chiquis Rivera sigue dando de que hablar en las redes sociales y estos últimos días no han sido la excepción, pues un reciente video que compartió en su cuenta de Instagram ha provocado que reciba duras críticas por parte de sus detractores.

En la grabación podemos ver a la hija de la fallecida Jenni Rivera bailar al ritmo de ‘Baila Así’, su nueva colaboración con Play N Skillz, Becky G y Thalía. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que llevaba puesto unos entallados leggins negros que remarcaban las pronunciadas curvas que posee.

Dicha publicación compartida en su cuenta de Instagram no pasó desapercibida para sus fanáticos, pues en menos de 12 horas superó los 123 mil likes, además de que recibió miles de comentarios, los cuales halagan la actitud y el estilo que siempre le ha caracterizado.

Fuertes críticas sobre su peso

Cibernautas cuestionan el esfuerzo de la cantante por bajar de peso.

Lamentablemente, los buenos comentarios que recibió la cantante, quien recientemente empoderó a las mujeres con el tema 'Sexo Débil', fueron opacados por las duras críticas que recibió por parte de sus haters, quienes aseguran que su esfuerzo por bajar de peso no están dando resultado. También hubieron quienes la tacharon de “vulgar y corriente”.

“Al menos tiene alta el autoestima, porque delgada no se ve”, “Hace poco subió una foto super delgada y ahora ¿será el rebote?”, “Ella cree que se ve sexy… Lastima que no hay talento que promover”, “Tanto que presume, no le veo resultados de dietas, masajes ni ejercicios” y “Esta señora es muy vulgar”, son algunas críticas que recibió en Instagram.

¿Cuál es la edad de Chiquis Rivera?

Además de triunfar en la música, la hija de Jenni Rivera también goza de gran popularidad en las redes sociales.

Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, tiene 36 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la cantante y empresaria nació el 26 de junio de 1985 en Long Beach, California. Cobró fama al ser hija de la cantante Jenni Rivera pero poco a poco ha brillado por luz propia.

Fotografías: Redes Sociales