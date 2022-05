Chiquis Rivera es criticada por comulgar sin ser católica y vivir en unión libre

La hija de Jenni Rivera ha hecho enfurecer a los feligreses católicos.

Chiquis Rivera se convirtió en blanco de duras críticas en las redes sociales luego de que la influencer @chamonic3 diera a conocer un video que la muestra comulgando. Sin embargo, el detalle que ha indignado a miles de creyentes es que ella no profesa la religión católica.

De acuerdo a la escasa información revelada, la hija mayor de Jenni Rivera acudió a misa en compañía de su nuevo novio, el fotógrafo Emilio Sánchez. Todo iba bien hasta que ella tomó la decisión de formarse en la fila y recibir la eucaristía, esto pese a que no ha recibido los sacramentos que la iglesia católica pide para poder ser partícipe de este momento solemne.

El hecho de no profesar el catolicismo y de no contar con los sacramentos requeridos hizo enojar a los feligreses, quienes consideran que su actuar es una completa falta de respeto para esta religión. No obstante, la situación empeoró cuando se reveló que ya vive en unión libre con Emilio Sánchez, esto a pesar de que no ha logrado divorciarse de Lorenzo Méndez.

¿Cuándo se puede comulgar y cuando no?

La comunión es uno de los signos más solemnes de la religión católica.

Según las creencias católicas, la comunión es el ritual más solemne e importante de la misa debido a que es el momento en el que el feligrés recibe en espíritu a Jesucristo por medio del vino y la hostia que ha sido consagrado previamente en la ceremonia litúrgica dominical.

Por tal motivo, un artículo publicado en el sitio Desde la fé indica que para poder comulgar se debe contar con los sacramentos de Bautismo y Primera Comunión, además de no haber pecado y recibir la eucaristía con total devoción, así como haber guardado el ayuno debido.

¿Qué pasó con Chiquis Rivera?

La hija de "La Diva de la Banda" ha forjado una exitosa carrera musical en medio de la polémica.

La Verdad Noticias te dio a conocer en septiembre del 2020 que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez ponían fin a su matrimonio por diferencias irreconciliables. Sin embargo, meses más tarde publicó un libro de su vida, en el cual revela “el infierno que vivió a su lado", mismo que la orilló a separarse de manera definitiva.

