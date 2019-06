Chiquis Rivera es HUMILLADA públicamente por famoso conductor (VÍDEO)

Chiquis Rivera es la hija de una de las representantes de música vernacula más famosa de todo México. Así es, estamos hablando de la diva de la banda; Jenny Rivera. Sin embargo, tras su fallecimiento, la Chiquis ha sido todo un fenómeno mediático.

Sin dejar a un lado la polémica, esta joven ha tenido que buscar alternativas para permanecer en el mundo de la farándula y para ello, Chiquis rivera optó por incursionar en el segmento empresarial, lanzando una nueva fragancia para dama.

Pero las cosas no han ido muy bien para la hija de la famosa cantante, pues recientemente se vio envuelta en un nuevo escándalo con uno de los periodistas más controversiales de la televisión mexicana; Gustavo Adolfo Infante.

Infante arremete contra la Chiquis Rivera

El pasado 6 de junio, Infante aprovecho su espacio televisivo para instigar a los televidentes a no comprar los productos (particularmente la fragancia) de Chiquis Rivera, esto como parte de un mensaje que quería enviar a la joven empresaria.

Lo anterior se dio, luego de que Chiquis Rivera no le diera el espacio merecido a la prensa, por lo contrario, decidió excluirla del lanzamiento oficial de su nuevo producto. Lo cual fue mal visto por Gustavo Adolfo Infante.

Pero pese a este incidente de palabras, fue durante la transmisión del programa 'De primera mano', que en conductor le respondió a la hija de la diva de la banda, quien habría demostrado su molestia con él a través de sus redes sociales.

“No es que yo esté loco, o a lo mejor sí, pero el día de la presentación del perfume dice que ella no invitó a los medios. Entonces por qué había diez cámaras ahí”, comenzó Infante.

Pero los argumentos del conductor no pararon ahí, pues este también arremetió en contra de la pésima actitud que la joven empresaria tuvo con la prensa, pues esta dijo: "A ver no más díganme lo que me quieran decir pero rapidito."

"¿Cómo rapidito? Si a la que le interesa promocionar porque vale 50 dólares cada pomito de perfume es a ti. ¿Y la señora no puede pararse 2 minutos con la prensa?”. Fueron las palabras de molestia que Infante compartió.

Sin embargo, la Chiquis Rivera había explicado que la prensa no estaba invitada al evento y por eso no los atendió como se debía, sino brevemente, aunque según sus declaraciones “de forma respetuosa”.