¿Chiquis Rivera envía indirectas a Bárbara de Regil? Esto es lo que dijo

Bárbara de Regil fue fuertemente criticada por hablar del cuerpo de Chiquis Rivera.

Luego de su reciente participación en La Academia, Chiquis Rivera ha sido objeto de muchas críticas por su curvilíneo cuerpo, por lo que cansada, envió un mensaje a quienes “no la quieren” y lanzan comentarios sobre su aspecto físico, lo que ha sido considerado como indirecta para Bárbara de Regil.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que han sido muchos los señalamientos que Chiquis Rivera ha enfrentado por su figura, incluso otros famosos han opinado al respecto..

Recientemente fue la actriz Bárbara de Regil quién acaparó los chismes de la farándula, al hablar sobre el cuerpo de Chiquis Rivera, por lo que ante el mensaje de la cantante, en redes sociales han comenzado a rumorar que se trate de una indirecta para la actriz.

¿Qué está pasando con Chiquis Rivera?

Chiquis Rivera envía un mensaje a sus detractores.

Por medio de sus redes sociales, la cantante Chiquis Rivera, quién recientemente ofreció una presentación en La Academia, mandó un mensaje a sus detractores, asegurando que ya no le dará importancia a sus críticas.

"Hoy decidí que me sigue valiendo madre los que no me quieren. YO me amo… y mis boss bees también, así que BANANAS!" dijo.

Recordemos que desde que Chiquis Rivera se lanzó como cantante, la enfrentado comparaciones con Jenni Rivera, al igual que críticas por su curvilínea figura.

Bárbara de Regil habla del cuerpo de Chiquis Rivera

¿Qué dijo Bárbara de Regil?

En un encuentro con la prensa, Bárbara de Regil respondió algunos cuestionamientos y lo que más llamó la atención fue que habló sobre el cuerpo de Chiquis Rivera.

La famosa actriz aseguró que a ella no le gustaría tener el cuerpo como Chiquis Rivera: "No es mi estilo de cuerpo, no es el cuerpo que yo me haría o tendría, se me hace como muy sexual, como sexy".

Estos comentarios de Bárbara de Regil fueron criticados en redes sociales, donde resaltaron la importancia de respetar la imagen de los demás, por lo que la publicación de Chiquis Rivera podría ser una indirecta para la actriz.

