Chiquis Rivera enciende las redes sociales con atrevida fotografía

Chiquis Rivera impactó a sus fanáticos con una atrevida publicación en la que lució sus curvas completamente al desnudo.

La semana pasada, la hija de la fallecida cantante Jenny Rivera publicó un video en su cuenta de YouTube para promocionar su nuevo proyecto con la cadena Univision, Yo soy Janney, el cual se estrenó el lunes pasado.

Ahora, la cantante sorprendió a sus más de 2.3 millones de seguidores en Instagramluego de publicar una fotografía en la que aparece posando completamente desnuda, reiterando que se siente orgullosa de su cuerpo.

Además de mostrarse cómoda con su aspecto, Chiquis Rivera volvió a promocionar el reportaje especial que hizo para Univision:

‘Hola… Soy Janney. Con cicatrices, estrías y celulitis! Soy imperfecta, soy sensible, soy… MUJER! Take it or leave it, this is me. This is who I am (Tómalo o déjalo, esta soy yo. Esto es lo que soy) www.Univision.com’ [sic].

Aunque la hija de Jenny Rivera siempre ha sido criticada por sus pronunciadas curvas, la Chiquis Rivera ha expresado en más de una ocasión que está feliz con su aspecto y asegura que ninguna mujer debería sentirse mal por las imperfecciones de su cuerpo.