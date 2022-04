Chiquis Rivera en los Premios Billboard 2021

La asistencia de Chiquis Rivera en los Billboard 2021 fue una de las que más encendió la alfombra, luego de presentarse con un sensual vestido que llevaba un mensaje oculto, descúbrelo a continuación..

Los Premios Billboard 2021 fueron el escenario de grandes presentaciones musicales, pero también de un desfile de modas en la alfombra roja, donde Chiquis Rivera se destacó por su diseño muy especial.

Si deseas conocer las fotos de Chiquis Rivera con las que dejó con la boca abierta a muchos espectadores de los Billboard 2021, a continuación La Verdad Noticias te comparte quién fue su diseñadora y la razón por la que fue criticada.

¿Quién vistió a la Chisquis Rivera en los Billboard 2021?

Chiquis Rivera en los Billboard 2021

Fue a través del instagram de Chiquis Rivera donde compartió con sus seguidores todas las personas que estuvieron tras su outfit:

El atuendo en color naranja fue creado por la diseñadora latina Kimberly Larriana.

Los zapatos que llevó son de Flor de María.

El peinado wet con melena suelta fue obra del estilista Tony.

Su maquillaje en tonos neutro estuvo a cargo del makeup artist Gilbert Estrada, quien también dejó ver el detalle de su manicura en color blanco.

Durante su paso por la red carpet, Chiquis confesó que el modelo estaba inspirado en dos cosas: la campaña del Mes de la Herencia Hispana, “Juntos Imparables”, que fue la razón del color, y también una sirena, que explica el corte del vestido y su peinado.

¿Qué premió presentó Chiquis Rivera en los Billboard 2021?

Premio entregado por Chiquis Rivera

Chiquis apareció sobre el escenario de los Billboard junto a Luis Figueroa para presentar el premio ‘Artista Latin Rythm’ del año, Dúo o Grupo, donde Los Legendarios lograron llevarse el galardón.

¿Por qué criticaron el vestido de la Chiquis?

Chiquis Rivera responde a las críticas

A pesar de que Chiquis lució radiante por la alfombra roja y explicó el significado del vestido color naranja, muchos la criticaron y la compararan con una calabaza de Halloween.

Debido a estos comentarios, la Chiquis respondió a las críticas sobre su vestuario a través de su cuenta de Twitter:

"No. No soy la mujer delgada que quizás “algunos” quisieran ver en un vestido pegado, caminando en una alfombra roja… pero lo que SÍ soy, es una mujer que no le tiene miedo a los retos, de tomar riesgos e intentar algo diferente, fuera de lo frecuente…", escribió.

Después de la participación de Chiquis Rivera en los Billboard 2021, así fue como puso en su lugar a quienes no les gusta su cuerpo y solo critican, demostrando una vez más la confianza que tiene en ella misma.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!