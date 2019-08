Chiquis Rivera destapó sus TREMENDAS “curvas” al estilo Kim Kardashian en la playa (FOTO)

Chiquis Rivera DESTAPÓ sus “curvas” al estilo Kim Kardashian en la playa (FOTO)

Chiquis Rivera, la hija de la Diva de la Banda, Jenni Rivera ha sido blanco de varios escándalos desde que contrajo matrimonio recientemente con Lorenzo Méndez.

No hay que olvidar que también dentro de sus escándalos ha sobresalido el hecho de que se divulgaran unas imágenes de la cantante donde posa totalmente sin nada de ropa y con un atrevido mensaje.

Y es que desde su boda religiosa el pasado 29 de junio desató un escándalo, cuando enfrentaron a la prensa por tratar de mantener su enlace en completa privacidad.

Luego del enlace matrimonial Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se fueron de luna de miel a las playas de Puerto Rico, donde posaron como marido y mujer y en poca ropa.El exvocalista de La Original Banda El Limón en su cuenta oficial de Instagram mostró por primera vez a la primogénita de Jenni Rivera en una ardiente imagen que se está robando las miradas y críticas de los internautas.

En la imagen también colgó un mensaje en el que comenta: “La pasamos de lo mejor en la isla del encanto. Desde bailar con su gente, comer su rica comida, embotellar nuestra propia botella de ron. @chiquis amo hacer una vida contigo bebé”.

No era para menos que la imagen rápidamente se viralizara en las redes sociales, pues en cuestión de horas los miles de seguidores de Lorenzo Méndez destacaron que ha de estar orgulloso de la figura de su mujer, mientras que otros compararon sus exquisitas curvas con las de Kim Kardashian.

Kim Kardashian

Pero los fans de la sexy cantante no se quedaron atrás y también alabaron su belleza natural, sin retoque, ni siguiendo los parámetros de la belleza de televisión, pues se muestra totalmente al natural

Por su parte la Chiquis Rivera posteó un contundente mensaje ante las últimas controversias en las que la han inmiscuido, como los supuestos desnudos suyos que tenía la exjoyera de su madre y el nuevo enfrentamiento que vivió con Claudia Galván, expareja de Méndez.

TE PUEDE INTERESAR: Chiquis Rivera “REBOTA” sus curvas bailando al estilo "MAMARRE" ¡Brutal! (VIDEO)

Chiquis Rivera DESTAPÓ sus “curvas” al estilo Kim Kardashian

En ese mensaje Chiquis Rivera detalló tanto en Twitter como en Instagram: “Me tomo mucho tiempo, años para limpiar mi nombre y mucho trabajo llegar a donde estoy. Gracias a Dios! Ahora vuelven a salir cosas y no pienso regresar a la misma batalla de antes. He demostrado el tipo de persona que soy y lo más importante es que mi público, mi familia y mi gente cercana saben quién soy. Saben que no hago mal a nadie y que solo quiero trabajar y salir adelante”.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos