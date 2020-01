Chiquis Rivera desecha la basura del 2019 en ARDIENTE outfit de látex

Chiquis Rivera se posicionó como una de las celebridades más polémicas del 2019, pues durante los 12 meses causó mucho revuelo por todos los escándalos en los que estuvo involucrada.

Recientemente vimos que su hermano Gustavo Rivera incluso pidió ayuda a un famoso programa para reconciliarse con ella, aunque no hemos tenido respuesta, por lo que este hecho podría ser el primer escándalo de 2019.

Ahora, Chiquis Rivera causó furor con su atrevida fotografía de año nuevo, donde le puso punto final al catastrófico año que terminó y desechó todas las cosas malas para ingresar a la nueva década totalmente renovada.

Como podemos recordar, la famosa Chiquis Rivera se casó con su pareja Lorenzo Méndez hace unos meses, causando un gran revuelo por el evento, donde todo el mundo quería ser parte de la ceremonia.

Ahora la famosa hija de Jenni Rivera se muestra totalmente lista para iniciar el 2020 con toda la actitud, pues conquistó a miles con su nueva foto, donde aparece desechando todas las cosas malas de su año mientras usaba un ardiente outfit.

“Hoy se termina una década. Una década de cosas buenas, otras malas, pero siempre con una lección detrás. En este día he decido tirar las cosas que no me sirven, ni me hacen mejor persona”.