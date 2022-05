Chiquis Rivera dejó en shock a fans con minivestido colorido

Chiquis dejó en shock a fans con minivestido colorido

Si de enamorar a los usuarios se trata Chiquis Rivera sabe cómo hacerlo, pues a través de Instagram compartió un picante video que dejó en shock a sus fieles admiradores, quienes no perdieron la oportunidad de enviar halagadores mensajes a la ex de Lorenzo Méndez.

La artista logró impresionar a sus fans así como a diversos famosos como Jomari Goyso, famoso crítico de modas de Univisión, mientras que varios usuarios comentaron que lucía hermosa, aunque otros se quedaron sin palabras y compartieron el emoticón de fuego.

Anteriormente en La Verdad Noticias te compartimos un video que difundieron de la hija de Jenni Rivera, pues la cantante se lució como Barbie. El video logró miles de reacciones de los usuarios, pues a sus 36 años de edad luce sus curvas con looks atrevidos.

Hija de Jenni Rivera enseña sus encantos en un video en Instagram

En el clip se puede apreciar que la hija de La Diva de la Banda lució un coqueto vestido colorido que combinó con un sombrero rosa y unas botas largas del mismo tono, pero de un momento inesperado mostró demás y enseñó su ropa interior.

De igual forma en el video se puede apreciar que la famosa decidió no usar ningún filtro y mostrar sus celulitis. Aunque no ha sido la primera vez que la ex de Lorenzo Méndez comparte un picante video para deleitar la pupila de sus más de 5 millones de seguidores en Instagram.

¿Qué operaciones se hizo Chiquis Rivera?

Ex esposa de Lorenzo Méndez

Algunos usuarios han quedado hipnotizados ante su belleza, mientras que otros le han cuestionado cuántas cirugías se ha realizado. En una ocasión, la famosa confesó que se sometió a cirugías de aumento de glúteos, levantamiento y aumento de busto.

También se ha sometido a una bichectomía, liposucción, así como tratamientos para reducir el abdomen; la artista se ha sometido a siete cirugías aproximadamente. Por otra parte, en su perfil social, a la cantante Chiquis Rivera le fascina enseñar sus curvas con atuendos muy provocativos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!