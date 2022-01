Chiquis Rivera deja atrás la polémica familiar para lanzar una nueva canción

La cantante deja atrás el escándalo de su familia para promocionar una nueva canción.

Chiquis Rivera está decidida a dejar el escándalo que rodea a su familia en el pasado y para prueba de ello tenemos el hecho de que está próxima a estrenar una nueva canción. La noticia fue dada a conocer a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram y de inmediato causó gran sensación entre sus fieles fanáticos.

En el clip podemos ver a la primogénita de la fallecida Jenni Rivera estar muy emocionada dentro de un estudio de grabación, en el cual también se encuentra el Premio Grammy Latino a la categoría Mejor Álbum de Música Banda que ganó en 2020 gracias a su disco Playlist.

De acuerdo a información revelada por la ex pareja de Lorenzo Méndez, este nuevo proyecto será un cover de ‘Quiero amanecer con alguien’, tema originalmente interpretado por Daniela Romo, y será lanzado el próximo 28 de enero bajo los sellos discográficos de Fonovisa y Universal Music.

Pleito en la familia Rivera

La familia de Jenni Rivera se encuentra envuelta en la polémica desde hace un par de semanas.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que Janney Marín Rivera, nombre real de la cantante, confesó los verdaderos motivos por los que se ha alejado de la familia de su mamá. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que acusó a su tía Rosie de ocultar información de robo en las empresas de su madre a sus hermanos.

“Quizá Rosie no es una ratera, quizá Rosie no robó, pero no fue honesta, no le dijo a mis hermanos lo que había pasado y es algo que se le debe decir a ellos porque ellos son los de la herencia”, declaró en una transmisión que realizó a través de su perfil oficial de Instagram.

¿Cuál es la edad de Chiquis Rivera?

Pese a que es principalmente conocida por ser la hija de Jenni Rivera, ella ha logrado brillar por luz propia.

Chiquis Rivera tiene 36 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, la cantante nació el 26 de junio de 1985 en Long Beach, California, Estados Unidos. Empieza en el mundo de la música en 2014 y pese a ser constantemente comparada con su madre, ella ha forjado una exitosa carrera, misma que le ha ayudado a ganar un Grammy Latino.

Fotografías: Redes Sociales